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Formula 1 Qatar

F1 | Antonelli detta legge a Lusail. E Norris si arrende: “La Mercedes è di un altro livello”

L'italiano ha dominato entrambe le sessioni di prove libere del GP del Qatar, ottenendo i suoi migliori riferimenti con pneumatici di mescola media. A impressionare sono stati il margine su Russell e il ritmo evidenziato nella simulazione di gara. La McLaren è la prima inseguitrice della Mercedes, poi c'è la Red Bull. Più in difficoltà le Ferrari.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 27 nov 2026, 19:42

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Il primo giorno di attività in pista a Lusail ha avuto un grande protagonista. Kimi Antonelli ha concluso al comando entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio del Qatar, confermando un feeling immediato con la monoposto e con un circuito che sembra esaltare le qualità della Mercedes. A colpire non è stato tanto il primato nelle due classifiche di giornata, quanto il modo in cui Antonelli ha ottenuto i suoi riferimenti cronometrici, in entrambi i casi utilizzando pneumatici di mescola media, il margine non trascurabile nei confronti di George Russell e, soprattutto, il ritmo sfoggiato nella simulazione di gara.

Ci sono venerdì in cui il quadro che emerge dalle prove libere necessita di molte chiavi di lettura, altri in cui le indicazioni sono decisamente più chiare. A Lusail la sensazione è che la Mercedes abbia un margine importante sulla concorrenza. Il layout della pista sembra disegnato appositamente per la W17 versione ‘Malesia’, ovvero con gli aggiornamenti che la squadra ha fatto esordire a Sepang.

Quel pacchetto non ha mai convinto del tutto a causa dei problemi riscontrati nelle curve lente e un maggior drag. Ma sulle curve veloci i benefici che i tecnici di Brackley avevano visto in galleria del vento ci sono tutti e a Lusail si è visto in modo molto chiaro. Una valutazione che trova riscontro anche nelle dichiarazioni degli avversari. Lando Norris, solitamente poco incline a sbilanciarsi al termine della prima giornata di prove, ha fotografato la situazione con parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

“Credo che siamo messi abbastanza bene rispetto a tutti, tranne che alla Mercedes – ha commentato il pilota della McLaren – loro sono semplicemente di un altro livello rispetto a tutti gli altri. Questo ci fa capire quanto siamo lontani. Non è che qui ci sia qualcosa che funziona meglio sulla loro monoposto, se sono così veloci su questa pista lo sono anche su molti altri circuiti per le stesse ragioni. È soprattutto una presa di coscienza di quale sia la nostra posizione nei loro confronti”.

Norris ha quantificato in sette decimi al giro il divario dalla Mercedes, un margine che a suo dire non potrà essere colmato con il lavoro di messa a punto in programma questa sera. “Non ci avvicineremo a loro. È stato evidente sin dal primo giro: Mercedes prima e seconda, e speriamo di essere noi al terzo posto”.

Antonelli, un venerdì da riferimento

Se la superiorità della Mercedes è apparsa evidente, altrettanto interessante è stato il confronto interno alla squadra. Antonelli ha avuto qualcosa in più rispetto a Russell, sia sul giro veloce che sulla distanza. Una superiorità emersa su un circuito molto esigente, caratterizzato da lunghe sequenze di curve ad alta velocità nelle quali la fiducia nella monoposto ha un peso specifico importante.

“Le sensazioni sono state buone, nel complesso la monoposto si è comportata molto bene, anche se c’è ancora parecchio lavoro da fare – ha spiegato Antonelli – possiamo essere soddisfatti della giornata, abbiamo capito molte cose e ora dobbiamo lavorare per apportare delle modifiche che ci consentano di migliorare ulteriormente la vettura. Da parte mia cercherò di capire cosa posso fare meglio per essere pronto domani”.

Kimi non ha sposato la tesi di Norris in merito a una Mercedes destinata a monopolizzare la prima fila. “Sicuramente George sarà un avversario, ma credo che anche le Red Bull troveranno della performance. Le McLaren hanno fatto un grande passo avanti tra la prima e la seconda sessione di prove libere, quindi domani potremmo ritrovarci tutti molto vicini”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

L’incognita pneumatici

Uno dei temi più discussi nel paddock di Lusail è quello relativo agli pneumatici. Le elevate pressioni minime di gonfiaggio e le sollecitazioni a cui sono sottoposte le gomme sul circuito qatariota rappresentano una variabile destinata ad avere un peso importante nell’economia della gara. La sorvegliata speciale è l’anteriore sinistra, sottoposta a un lavoro particolarmente gravoso nelle lunghe curve a destra.

“Le pressioni sono molto alte, vedremo se domani saranno ulteriormente aumentate, spero di no – ha spiegato Antonelli – l’anteriore sinistra è sicuramente la gomma che soffre di più ed è molto facile arrivare a consumarla completamente. Dobbiamo tenere sotto controllo questo aspetto e trovare il giusto bilanciamento in vista della gara. Credo che sarà molto importante anche la qualifica, partire il più avanti possibile aumenterà le possibilità di vincere”.

La gestione degli pneumatici potrebbe ridimensionare sulla distanza i valori emersi sul giro singolo, ed è proprio in quest’ottica che le indicazioni arrivate dalla McLaren sono state più confortanti rispetto al quadro dipinto da Norris. Sia Lando che Oscar Piastri hanno confermato un buon ritmo nelle simulazioni di gara, proponendosi come i primi avversari della Mercedes. Più interlocutorio il bilancio della Red Bull, mentre per la Ferrari il lavoro da fare in vista di domani sembra essere decisamente maggiore.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il venerdì di Lusail ha comunque consegnato un verdetto che va al di là della superiorità tecnica della Mercedes. Su una pista molto selettiva Antonelli ha alzato l’asticella anche per Russell, confermando di avere tutte le carte in regola per essere il riferimento del fine settimana. Resta da capire quanto gli avversari riusciranno a recuperare nelle prossime ventiquattro ore, ma il punto di partenza è di quelli che autorizzano grandi ambizioni.

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