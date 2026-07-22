F1 | Antonelli: dentro i segreti dello stile di guida aggressivo che lo rende così veloce sulle vetture 2026

Sei vittorie, sei pole position e un ruolino di marcia che ha portato Andrea Kimi Antonelli stabilmente in testa al mondiale. Dove un anno fa aveva vissuto uno dei suoi weekend più difficili in Formula 1, ora l’italiano si è preso una bella rivincita, conquistando un trionfo che matematicamente gli consentirà di andare in vacanza da leader del campionato. Ma il significato di Spa va oltre questo.

Proprio la tappa del Belgio, dove l’anno passato aveva sofferto una sospensione che non gli restituiva la giusta fiducia nella monoposto, offre oggi uno spunto di riflessione per capire come Kimi sia cresciuto in questi dodici mesi e perché lo stile di Antonelli, al di là di una grande dose di talento, si stia rivelando così efficace con le vetture 2026.

Per capirlo, bisogna tornare all’anno passato, alla fase finale del precedente ciclo regolamentare con le vetture a effetto suolo: macchine incredibilmente stabili, ma anche imprevedibili. Proprio per questo la ricerca sulle ali flessibili, utili a migliorare la stabilità e il bilanciamento in curva, aveva assunto un ruolo chiave nello sviluppo tecnico.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, nel momento in cui quel filo si spezzava, le vetture a effetto suolo tradivano, partivano di colpo, senza avviso. Non è un caso che negli anni i piloti abbiano riportato quanto fosse difficile salvare la monoposto quando si andava oltre il limite. Ma il precedente ciclo tecnico aveva anche un’altra caratteristica distintiva: le difficoltà nella fase combinata, ossia quando si frena e si sterza insieme in ingresso curva.

Con il passaggio dalle gomme da 13 a 18 pollici, il fianco dello pneumatico ha un’altezza ridotta e questo porta a un’impronta a terra minore. Alcuni piloti hanno sofferto questo aspetto più di altri, perché facevano della fase combinata un loro punto di forza e, non riuscendo più a forzare l’ingresso come volevano, hanno dovuto modificare certi aspetti del proprio stile per adattarsi. Pirelli ha lavorato per ridurre questo effetto, ma è chiaro che una parte è fisiologica quando si riduce l’impronta della gomma.

“Se si immagina il rotolamento dello pneumatico, la direzione longitudinale, la lunghezza dell'impronta è più corta e con un'impronta più corta la transizione, nel feeling di guida, tra avere grip e perderlo è più repentina. Per questo capiamo il commento dei piloti, era previsto che accadessero queste difficoltà nella fase di ingresso curva nel gestire meglio l'aderenza, proprio perché lo snap ti avverte meno”, ci ha raccontato Dario Marrafuschi, Head of Pirelli Motorsport, in un’intervista esclusiva a Motorsport.com.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Perché questi due elementi sono così importanti per capire cosa avviene quest’anno? Perché in questa stagione i team hanno riscontrato che la fase combinata è diventata ancora più complessa, dato che la gomma è ancora più stretta per ridurre la resistenza aerodinamica. Avere più carico all’anteriore aiuta ad evitare certi bloccaggi che si potrebbero verificare nella fase combinata, ma resta comunque difficile.

Un movimento rapido di volante per stabilizzare il posteriore

“La fase di ingresso curva, quando freni e devi combinare più input insieme, è molto delicata. È davvero difficile evitare il bloccaggio degli pneumatici. Quando non hai bloccaggi all’anteriore, puoi comunque avere instabilità, perché le gomme sembrano non avere molta capacità di passare in modo fluido dal puro carico longitudinale al puro carico laterale dentro la curva”, spiega Andrea Stella.

C’è un altro elemento connesso, ossia il comportamento del posteriore. Queste vetture, per loro natura, hanno un retrotreno più instabile rispetto alle macchine a effetto suolo, ma per certi versi sono anche più sincere, più prevedibili, e questo consente ai piloti di “giocare” maggiormente con il feeling. Non a caso, sin dal primo giorno di questo nuovo ciclo tecnico, i piloti hanno rimarcato come, pur avendo meno carico puro, le monoposto 2026 risultino più facili e divertenti da guidare a livello aerodinamico.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Questa dinamica rende la fase di ingresso curva e la prima parte di percorrenza molto sensibile: “Alcuni piloti, proprio per reagire a quella difficoltà di interpretazione in ingresso di curva, tendono a saturare l'anteriore in ingresso curva. Saturare l’anteriore significa magari entrare in curva dando un colpo di sterzo molto rapido, in modo che l'anteriore si trovi in una condizione con un input a gradino verso uno sterzo molto elevato, per cui tenda ad andare dritta la macchina”, ci spiega Marrafuschi.

“Tende ad andare dritta cosa vuol dire? Che stabilizza maggiormente il posteriore e prende aderenza progressivamente sull'anteriore. Questo stile di guida di sovrasaturare l'anteriore necessariamente poi si riflette anche sulle usure e sulle temperature degli pneumatici. Quando andiamo poi ad analizzare gli pneumatici su ogni team, ad ogni sessione, facciamo rilievi e vediamo delle differenze”.

Kimi ha uno stile aggressivo e cerca di accorciare la curva

Questa è una delle caratteristiche dello stile di guida di Antonelli, molto aggressivo, in cui cerca di accorciare il raggio della curva. Cosa significa? In alcune curve, la fase di rotazione verso la fine dell'inserimento non avviene in maniera morbida, bensì dando un colpo di volante molto rapido, arrivando a usare di conseguenza anche tanto angolo volante. Si tratta di uno stile che si adatta soprattutto ai piloti che hanno grande controllo dell'auto alle basse e medie velocità, riuscendo a farla ruotare e stabilizzare rapidamente.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“È soprattutto il mio stile. Cerco di accorciare il raggio di curva, così come il tempo che spendo tra frenata e zona morta. Provo a racchiudere la curva come un fazzoletto. Giro all'ultimo, molto aggressivo. Diciamo che impegno di più la macchina. Ho uno stile un po' più aggressivo”, ha raccontato Antonelli a una domanda di Motorsport.com sul tema.

“Ovviamente tra qualifica e gara cambia il modo in cui guidi, però devo dire che a Barcellona ho fatto un po' più fatica in qualifica perché impegnavo troppo la macchina, anche a causa delle temperature molto elevate. La gomma finiva in fretta al punto che in qualifica dopo la curva 7 il posteriore era già andato. Diciamo che è uno stile che in certe piste aiuta, in altre devi magari adattarlo perché le condizioni non te lo permettono”.

“[A Spa] non credo che farà così caldo, quindi potrebbe aiutare. Ma alla fine ogni pista è diversa, ad esempio a Silverstone ho dovuto un po' riadattarlo perché sono tutte curve lunghe e veloci e questo stile non aiutava più di tanto”. In effetti, anche a Spa questo approccio è stato evidente, specie in curva 1 oppure all’ultima chicane, dove Antonelli andava proprio ad accorciare l'ingresso per poi dare quel colpo di volante rapido.

Con le vetture 2026 bisogna attaccare per essere veloci

Questa differenza di stile tra Antonelli e Russell è molto evidente dagli onboard ed è stata notata anche dai rivali. Se l’italiano predilige uno stile più aggressivo con cui sembra riuscire ad adattarsi a quelle che sono le esigenze delle vetture 2026, George è sempre stato più morbido e progressivo nell’input del volante, il che funzionava molto bene con le vetture a effetto suolo. “Se guardiamo Russell e Antonelli, vediamo chiaramente che hanno uno stile di guida diverso. È evidente dagli onboard e dal modo in cui usano il volante”, aveva spiegato Stella a Monaco.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Lo stile di guida ha sicuramente un effetto [su come funzionano le gomme]. Osservando i tempi che Antonelli è riuscito a mettere insieme qui [a Monaco] e quelli che ha fatto in Canada, in gara, queste differenze rispetto a chiunque altro devono per forza derivare anche dal modo in cui gestisci le gomme. Perché se fosse solo una questione di carico aerodinamico, sarebbe un’esagerazione, e non avresti distacchi così marcati rispetto al compagno di squadra”.

Chiaramente, questo è solo un aspetto che si inserisce in un contesto di setup più ampio, ma per ora il modo in cui guida Antonelli sembra essere particolarmente efficace con queste nuove monoposto, ma occorre anche una certa sensibilità per farlo funzionare. Secondo le analisi dei team, per riuscire a estrarne il potenziale bisogna attaccare, specie quando ci sono condizioni di poco grip: non a caso, in quei GP con scarsa aderenza, dove serve far funzionare le gomme, già l'anno passato Kimi era spesso competitivo.

Ora avere un input troppo morbido può non pagare: “La vettura di quest’anno richiede ai piloti di attaccare costantemente. In sostanza, se provi a rendere i tuoi input morbidi e puliti, a far girare la macchina soprattutto con l’anteriore, che sarebbe ciò che ci si aspetterebbe, cercando un compromesso tra come fare sailing in ingresso per avere una buona uscita, questo non ripaga in termini di tempo sul giro”, aggiunge Stella.

In un contesto che richiede aggressività e una gestione delle gomme estremamente fine, qualità su cui già l’anno scorso aveva dimostrato di poter fare la differenza sulla lunga distanza, Kimi sta mostrando non solo di saper interpretare il regolamento 2026 in maniera efficace, ma anche di mettere a frutto un talento naturale che gli permette di far sembrare naturale ciò che per gli altri è un equilibrismo al limite.