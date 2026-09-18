F1 | Antonelli: c'è un "codice segreto" dietro la chiamata ai box sotto VSC che è valsa la vittoria a Madrid

In Formula 1, un secondo può cambiare il volto di una gara, soprattutto quando ci sono pochi istanti per reagire a una Virtual Safety Car su un tracciato dove sorpassare è quasi impossibile. È in frangenti del genere che serve lucidità lungo l’intera catena di comando, dal muretto al pilota, come accaduto a Madrid nel pit stop di Andrea Kimi Antonelli.

Sebbene la fortuna abbia certamente giocato la sua parte, dietro le quinte c’è una storia decisamente molto più interessante. Come vi abbiamo raccontato in un video dedicato su Motorsport.com nei giorni scorsi, nel momento in cui l’ingegnere di pista ha avvertito Antonelli della bandiera gialla, il pilota italiano ha iniziato a rallentare più degli altri nel tratto tra curva 18 e curva 20 per attendere la possibile chiamata della Virtual Safety Car.

Su questo fronte, Mercedes ha agito in modo estremamente intelligente e ha ora confermato nel suo podcast Nu Silver Arrows Radio Show come ha utilizzato un “codice segreto” apposito per avvertire l’italiano di alzare il piede e guadagnare tempo, rallentando più del leader Lando Norris e di Max Verstappen alle sue spalle.

Confrono tra il giro della VSC e quello precedente per Antonelli Foto di: Gianluca D'Alessandro

Ciò risulta evidente confrontando i dati del giro 14 con quelli del giro 13, ossia il passaggio precedente all’attivazione della VSC. Una volta esposta la bandiera gialla, Antonelli ha affrontato la curva 19 con una velocità inferiore di 29 km/h rispetto al giro precedente. Ha poi raggiunto la zona di frenata della curva 20, dove la vettura di Stroll si era fermata, 24 km/h più lento, avendo sollevato il piede dall’acceleratore con largo anticipo.

In condizioni identiche di bandiera gialla, quindi prima che la VSC venisse attivata, Verstappen ha affrontato curva 19 con una velocità superiore di 15 km/h rispetto ad Antonelli e ha raggiunto il punto di frenata della curva 20 con un margine di 18 km/h, avendo sollevato il piede dall’acceleratore più tardi dell’italiano.

Tuttavia, Antonelli non ha rallentato solo nella zona coperta dalla bandiera gialla, ma anche nel tratto successivo dove la direzione gara aveva già esposto la bandiera verde, ritardando il ritorno sull’acceleratore. Il suo ingegnere di pista lo aveva infatti avvisato che vi fosse la possibilità di una VSC ancora prima che venisse chiamata ufficialmente in causa, perché le analisi del muretto suggerivano che una neutralizzazione della corsa fosse altamente probabile.

Confrono tra Antonelli e Verstappen nel giro della VSC Foto di: Gianluca D'Alessandro

Come Mercedes gestisce queste situazioni

Andrew Shovlin ha spiegato la logica dietro quei momenti e il modo in cui il team ha avvisato Antonelli tramite un codice segreto, aspetto di certo non inusuale tra i team ma che deve funzionare alla perfezione in questi casi: "Usiamo codici segreti per dare ai piloti un’idea del fatto che potrebbero voler rientrare ai box in caso di Safety Car durante la gara. Ma cerchiamo di evitare che le altre squadre capiscano quali siano questi codici. Per questo li cambiamo ogni settimana", ha spiegato il responsabile a bordo pista della Stella.

"C’era la bandiera gialla, Bono ha confermato. Kimi ha effettivamente rallentato un po’ e si è guadagnato un secondo in più, che probabilmente… sarebbe riuscito a rientrare anche senza. Ma quel secondo lo ha reso possibile. E se guardate l’onboard della sua vettura, vedrete che per Kimi non è stato affatto semplice entrare ai box. E vedrete che, mentre si fermava nel suo spazio, le gomme stavano arrivando proprio in quel momento. È stata una sosta difficile da eseguire in quel lasso di tempo".

Antonelli era davvero vicinissimo all’ingresso della pit lane quando la direzione gara ha attivato la Virtual Safety Car e, anche se senza quel secondo in più forse sarebbe comunque riuscito a rientrare all’ultimo istante tagliando la linea bianca, quel margine gli ha dato più tempo per reagire e ha permesso al team di coordinarsi, mostrando come la catena di comando Mercedes abbia funzionato alla perfezione.

È prassi per le squadre riunirsi la domenica mattina per definire la strategia di gara, valutare le opzioni e prepararsi agli scenari che potrebbero richiedere una reazione immediata, come incidenti, Safety Car o Virtual Safety Car. Ma quando i tempi sono così ridotti, serve un piano chiaro e una catena di comando solida, dal muretto al pilota.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Federico Basile

Non è solo una questione di chiamare ai box

Tra il momento in cui è stata esposta la bandiera gialla e quello in cui la VSC è stata effettivamente attivata sono trascorsi 35 secondi, mentre dall'inizio della VSC all’arrivo di Antonelli sulla sua piazzola davanti al garage Mercedes ne sono passati altri 15.

Non bisogna dimenticare che non si tratta solo di richiamare il pilota ai box, ma anche di avere le gomme pronte per la sosta, un aspetto tutt’altro che scontato, soprattutto perché Mercedes ha deciso di fermare sia Antonelli sia Russell. È evidente che i meccanici siano stati avvertiti in anticipo, ma questa è proprio la conferma di quanto tutto sia stato coordinato con estrema rapidità.

"Domenica mattina ci siamo concentrati sul garantire che fossimo pronti a reagire a qualsiasi incidente, e ciò che fai è assicurarti che in ogni fase della gara tu sappia cosa fare in caso di VSC o Safety Car. È normale, tutte le squadre operano così", ha aggiunto Shovlin.

"Ma anche quando c’è un piano, possono capitare situazioni in cui nasce un po’ di discussione. Tipo: vogliamo davvero farlo? E ciò che è stato bello vedere qui è che c’era un piano. Kimi sapeva di essere nella finestra per la VSC. Bono lo ha confermato non appena c’è stato l’incidente".