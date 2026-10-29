Ultime notizie

Formula 1 Messico

F1 | Antonelli campione del mondo in Messico: ecco tutte le combinazioni

Andrea Kimi Antonelli può vincere il primo titolo di F1 della carriera al GP di Città del Messico. Tante le combinazioni che lo vedrebbero iridato già questo fine settimana: ecco quali sono.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 29 ott 2026, 14:39

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

In Texas l'ha sfiorato, ci è andato molto vicino, ma non è bastato per un soffio. Ora, però, Andrea Kimi Antonelli avrà la prima, vera e grande chance per portare a casa il primo titolo iridato di Formula 1 della sua carriera.

All'Hermanos Rodriguez di Città del Messico, il pilota bolognese della Mercedes si potrà laureare campione del mondo all'età di 20 anni 2 mesi e 7 giorni, diventando il più giovane della storia a firmare l'impresa.

Le combinazioni per vedere l'italiano della Mercedes già iridato in questo fine settimana sono molteplici e, per di più, quasi tutte dipendenti dal suo rendimento. Un aspetto non da poco: avere il proprio destino nelle proprie mani è sempre un fattore importante.

Come dicevamo - e come potrete notare dalla tabella che trovate sotto l'articolo - Kimi avrà davvero tante combinazioni a suo favore. Ovviamente vincendo il Gran Premio di Città del Messico si laureerà campione del mondo. Se così dovesse essere, chiuderebbe "in bellezza", proprio come ha detto lui.

Il titolo, però, arriverebbe anche in caso di podio, che sia secondo o terzo posto. Tutto questo a prescindere dal piazzamento dei primi due inseguitori nella classifica Piloti, ovvero il compagno di squadra George Russell e il ferrarista Lewis Hamilton.

Lo stesso discorso deve essere fatto anche per i piazzamenti successivi: qualora Antonelli dovesse chiudere dal quarto al nono posto, diverrebbe campione senza dover badare al risultato dei due piloti britannici.

Le cose, invece, cambierebbero qualora Antonelli dovesse chiudere decimo. Con un punto solo portato a casa, diverrebbe campione solo se Russell non riuscisse a vincere la gara, ovvero chiudendo dal secondo posto in giù.

Se Antonelli dovesse invece non prendere alcun punto, allora dovrebbe sperare che né Russell, né Hamilton riescano a trionfare in Messico. Se così dovesse essere, allora Kimi potrà festeggiare l'iride anche senza prendere punti nel prossimo evento.

Tutte le combinazioni per Antonelli iridato in Messico

Se Kimi finisce: Risultato 1° Campione 2° Campione 3° Campione 4° Campione 5° Campione 6° Campione 7° Campione 8° Campione 9° Campione 10° Campione se Russell non vince Da 11° a 22° Campione se Russell e Hamilton non vincono

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Audi riorganizza la divisione power unit: Fuhr sarà il nuovo CEO

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Giacomo Rauli





F1 | Audi riorganizza la divisione power unit: Fuhr sarà il nuovo CEO



Formula 1



Formula 1 2 h



F1 | Audi riorganizza la divisione power unit: Fuhr sarà il nuovo CEO





F1 | GP del Messico: asfalto nuovo e graining sono le incognite di questa edizione



Formula 1



Formula 1



Messico



5 h



F1 | GP del Messico: asfalto nuovo e graining sono le incognite di questa edizione





WRC | Lancia: l'introduzione del Mondiale Team può aiutarla, ma serve trovare il budget necessario



WRC



WRC 1 g



WRC | Lancia: l'introduzione del Mondiale Team può aiutarla, ma serve trovare il budget necessario

More from

Andrea Kimi Antonelli





F1 | Ceccarelli: "Il Kimi campione non cambierà, Russell deve finire secondo per evitare il tracollo"



Formula 1



Formula 1



Messico



20 h



F1 | Ceccarelli: "Il Kimi campione non cambierà, Russell deve finire secondo per evitare il tracollo"





F1 | "Kimi ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



2 g



F1 | "Kimi ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato





F1 | Antonelli, ad Austin la vittoria più pesante: il mondiale è a due passi



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



3 g



F1 | Antonelli, ad Austin la vittoria più pesante: il mondiale è a due passi

More from

Mercedes





F1 | "6 giri buoni, 50 male": Russell è tornato nel vortice dei dubbi ora che la W17 è più estrema



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



3 g



F1 | "6 giri buoni, 50 male": Russell è tornato nel vortice dei dubbi ora che la W17 è più estrema





F1 | Antonelli, il titolo è a due punti: "Vediamo i frutti delle novità. Ora vogliamo chiudere in bellezza"



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



3 g



F1 | Antonelli, il titolo è a due punti: "Vediamo i frutti delle novità. Ora vogliamo chiudere in bellezza"





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





F1 | Antonelli campione del mondo in Messico: ecco tutte le combinazioni



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



5 min



F1 | Antonelli campione del mondo in Messico: ecco tutte le combinazioni





MotoGP | Di Giannantonio: "Aiutare Marquez? Io vesto giallo e devo pensare ai miei obiettivi con VR46"



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



24 min



MotoGP | Di Giannantonio: "Aiutare Marquez? Io vesto giallo e devo pensare ai miei obiettivi con VR46"





WEC | Porsche ha fretta: "Entro Natale vorremmo sapere le regole Hypercar 2030 per decidere"



IMSA



IMSA IMSA 44 min



WEC | Porsche ha fretta: "Entro Natale vorremmo sapere le regole Hypercar 2030 per decidere"





Il tributo alla Ferrari 308 ha il V8, il cambio manuale e la carrozzeria in carbonio



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Il tributo alla Ferrari 308 ha il V8, il cambio manuale e la carrozzeria in carbonio

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti