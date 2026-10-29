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F1 | Antonelli campione del mondo in Messico: ecco tutte le combinazioni

Andrea Kimi Antonelli può vincere il primo titolo di F1 della carriera al GP di Città del Messico. Tante le combinazioni che lo vedrebbero iridato già questo fine settimana: ecco quali sono.

Giacomo Rauli

Giacomo Rauli

Pubblicato: 29 ott 2026, 14:39

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

In Texas l'ha sfiorato, ci è andato molto vicino, ma non è bastato per un soffio. Ora, però, Andrea Kimi Antonelli avrà la prima, vera e grande chance per portare a casa il primo titolo iridato di Formula 1 della sua carriera. 

All'Hermanos Rodriguez di Città del Messico, il pilota bolognese della Mercedes si potrà laureare campione del mondo all'età di 20 anni 2 mesi e 7 giorni, diventando il più giovane della storia a firmare l'impresa.

Le combinazioni per vedere l'italiano della Mercedes già iridato in questo fine settimana sono molteplici e, per di più, quasi tutte dipendenti dal suo rendimento. Un aspetto non da poco: avere il proprio destino nelle proprie mani è sempre un fattore importante.

Come dicevamo - e come potrete notare dalla tabella che trovate sotto l'articolo - Kimi avrà davvero tante combinazioni a suo favore. Ovviamente vincendo il Gran Premio di Città del Messico si laureerà campione del mondo. Se così dovesse essere, chiuderebbe "in bellezza", proprio come ha detto lui.

Il titolo, però, arriverebbe anche in caso di podio, che sia secondo o terzo posto. Tutto questo a prescindere dal piazzamento dei primi due inseguitori nella classifica Piloti, ovvero il compagno di squadra George Russell e il ferrarista Lewis Hamilton.

Lo stesso discorso deve essere fatto anche per i piazzamenti successivi: qualora Antonelli dovesse chiudere dal quarto al nono posto, diverrebbe campione senza dover badare al risultato dei due piloti britannici.

Le cose, invece, cambierebbero qualora Antonelli dovesse chiudere decimo. Con un punto solo portato a casa, diverrebbe campione solo se Russell non riuscisse a vincere la gara, ovvero chiudendo dal secondo posto in giù. 

Se Antonelli dovesse invece non prendere alcun punto, allora dovrebbe sperare che né Russell, né Hamilton riescano a trionfare in Messico. Se così dovesse essere, allora Kimi potrà festeggiare l'iride anche senza prendere punti nel prossimo evento. 

Tutte le combinazioni per Antonelli iridato in Messico

Se Kimi finisce: Risultato 1° Campione 2° Campione 3° Campione 4° Campione 5° Campione 6° Campione 7° Campione 8° Campione 9° Campione 10° Campione se Russell non vince Da 11° a 22° Campione se Russell e Hamilton non vincono

 

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