F1 | Antonelli amaro: "Senza la gialla avrei lottato per la pole. Io ho alzato il piede all'ultima curva"

Era da tempo che non si vedeva un Andrea Kimi Antonelli così poco soddisfatto al termine di una giornata di pista. Il pilota della Mercedes ha completato le qualifiche del Gran Premio di Ungheria al quarto posto, ma con la possibilità sia di perdere posizioni in griglia che di guadagnarne.

L'italiano, infatti, è sotto investigazione per non avere rispettato le bandiere gialle nell'ultimo settore causate da un testacoda di Max Verstappen all'ultima curva. In realtà, Antonelli ha asserito di avere alzato il piede proprio in prossimità dell'ultima curva e di averlo fatto per tutta la percorrenza della destrorsa che porta sul rettilineo finale.

"Il giro era da terza posizione. Credo che sarei stato comunque a un decimo da Lando, ha detto Antonelli al termine delle prove ufficiali all'Hungaroring.

"All'ultima curva, con Max girato, ovviamente ho alzato il piede dall'acceleratore. La bandiera gialla è arrivata proprio quando stavo entrando in curva e questo mi ha distratto, perdendo tanto anche in percorrenza. Tra l'altro nel tentativo precedente avevo fatto male l'ultima curva, quindi c'era da guadagnare lì. Però peccato".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Mercedes, in questo fine settimana, ha sofferto soprattutto sul giro secco e anche oggi è stato abbastanza facile notarlo. Antonelli ha affermato di avere sofferto soprattutto nella Q2. In Q3, dopo avere fatto diversi cambiamenti, ha ritrovato la sua verve e ha comunque avuto modo di lottare per la pole, arrivando a poco più di 2 decimi e mezzo da Lando Norris (con tanto di rallentamento all'ultima curva per le bandiere gialle).

"E' stata una sessione difficile. Abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme soprattutto in Q2. Eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per migliorare in Q3. E' stato un insegnamento, però credo che comunque oggi senza tutto questo avremmo potuto lottare per la pole".

Domani, se nulla dovesse cambiare, Antonelli scatterà dalla quarta posizione, ovvero dal lato sporco. Se invece dovesse guadagnare una posizione per via di una possibile penalità ai danni di Hamilton, allora le cose potrebbero cambiare in meglio. Non solo per il fatto che avanzerà di qualche metro, quanto per il fatto che avrà l'opportunità di scattare dalla parte pulita della pista.

"Sicuramente il passo gara è forte, infatti non è stato il nostro vero problema. Il nostro vero problema è stato il giro secco. Però peccato, perché partire terzo sarebbe stato sicuramente meglio che partire quarto, perché avrei avuto l'opportunità di partire dalla parte pulita della pista. Però domani si può fare comunque un bel risultato. Dovrò partire bene e poi tenere un buon passo".