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Formula 1 Stati Uniti

F1 | Antonelli, ad Austin la vittoria più pesante: il mondiale è a due passi

La vittoria più significativa di Kimi: Mercedes non aveva un vantaggio tecnico sulla concorrenza, ma l'azzurro ha costruito la vittoria con una gran qualifica, una partenza perfetta e una gestione perfetta della strategia. Wolff: “È stata la gara di un campione che non è ancora campione”. In Messico basteranno due punti per conquistare il titolo

Roberto Chinchero

Pubblicato: 26 ott 2026, 08:25

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

I punti conquistati sono gli stessi di Madrid, il peso specifico è di un’altra categoria. Accade di rado, ma al termine del Gran Premio degli Stati Uniti non c’è la certezza che a vincere sia stata la monoposto più performante. I valori in campo sono stati sorprendentemente equilibrati, e quando si verifica questa situazione a fare la differenza sono la capacità di non commettere sbavature e la freddezza che consente di piazzare la zampata nel momento decisivo.

Kimi Antonelli ha vinto così il Gran Premio degli Stati Uniti, conquistando il nono successo stagionale e portandosi a soli due punti dalla certezza matematica del titolo mondiale. Una vittoria che non ha avuto bisogno di sorpassi spettacolari o rimonte, ma che ha richiesto qualcosa di altrettanto difficile: un'esecuzione praticamente perfetta nell'arco dell'intero weekend.

Già al termine delle prove libere di venerdì era apparso chiaro alle squadre che uno dei fattori cruciali della gara sarebbe stato poter girare in aria pulita. Un vantaggio determinante per la gestione degli pneumatici, soprattutto su una pista impegnativa come il Circuit of the Americas. Per garantirsi questa condizione servivano due passaggi fondamentali: conquistare la pole position e, soprattutto, arrivare al comando alla prima curva.

Antonelli ha costruito una parte importante della sua vittoria con uno straordinario primo giro veloce in Q3, quello che gli ha consegnato la pole, completando poi il lavoro con una partenza impeccabile. Al suo fianco sulla griglia c'era Max Verstappen, per di più con gomme soft contro le medie della Mercedes. Una combinazione che sulla carta avrebbe potuto mettere in difficoltà Kimi, ma che non si è mai trasformata in una minaccia concreta. Lo scatto dell'italiano è stato talmente efficace da consentirgli di affrontare curva 1 senza neppure la necessità di difendersi dalla Red Bull.

Un dettaglio che racconta anche la crescita compiuta da Antonelli nel corso della stagione. “Le partenze sono un aspetto sul quale siamo migliorati enormemente – ha spiegato – all'inizio dell'anno eravamo molto indietro, mentre adesso siamo competitivi. È sicuramente una preoccupazione in meno”.

La strategia che ha funzionato soltanto con Kimi

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Una volta conquistata la leadership, Antonelli ha potuto sfruttare il vantaggio dell'aria pulita per gestire una strategia ad una sola sosta che, alla prova dei fatti, non si è rivelata la soluzione complessivamente più efficace. Eppure, nelle mani di Kimi, ha funzionato alla perfezione.

La Mercedes ha allungato il primo stint fino al 24° giro, per poi affidarsi alla mescola hard nei successivi 32 passaggi. Una scelta che richiedeva una gestione particolarmente attenta, considerando anche la limitata conoscenza della mescola più dura accumulata durante le prove.

“Quando Max si è fermato ero un po' preoccupato – ha ammesso Antonelli – ma siamo riusciti ad allungare il primo stint e il passo con le medie è tornato ad essere buono. A quel punto abbiamo capito che avremmo potuto puntare su una sola sosta. La hard si è dimostrata molto resistente e questo mi ha dato fiducia per arrivare fino alla fine”.

Il lavoro svolto con il suo ingegnere di pista Peter Bonnington è stato continuo. Antonelli non aveva effettuato un long run con la mescola hard durante le prove libere e non disponeva quindi di riferimenti precisi sul livello di gestione necessario. Ha dovuto costruirli giro dopo giro, trovando rapidamente il compromesso ideale tra prestazione e gestione degli pneumatici. Sembra tutto apparentemente lineare, quasi semplice, ma soltanto quando nell'abitacolo c'è un pilota capace di leggere la gara con grande lucidità.

Wolff: “La gara di un campione che non è ancora campione”

Toto Wolff, Mercedes

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Toto Wolff non ha nascosto la propria ammirazione per la prestazione del suo pilota. “È stato davvero incredibile – ha commentato il team principal Mercedes – il modo in cui è partito, nonostante avesse una gomma teoricamente meno favorevole, e poi come ha controllato completamente la gara, sia con le medie sia con le hard, senza commettere il minimo errore. Oggi abbiamo visto la gara di un campione che non è ancora campione del mondo”.

Wolff ha anche sottolineato come il livello raggiunto da Antonelli sia il risultato di un percorso costruito nel tempo, non di un'improvvisa esplosione di talento. “Non ci dimentichiamo che abbiamo investito su questo ragazzo nove anni fa, un periodo lungo nel quale abbiamo curato molto lo sviluppo e l’integrazione nella squadra. Ci sono stati momenti difficili, come le nove gare consecutive senza punti dello scorso anno e le lacrime di Spa. Adesso tutto ha iniziato a funzionare, ed è estremamente gratificante vedere questo risultato”.

Un percorso di crescita che trova conferma anche nel confronto tra le prestazioni dei due piloti Mercedes. Mentre Antonelli ha dominato il weekend di Austin, George Russell ha concluso soltanto in ottava posizione, condizionato anche da una penalità di cinque secondi. “Dobbiamo capire cosa sta succedendo – ha ammesso Wolff – perché George non riesce a trovare il giusto feeling con la macchina. È nostra responsabilità aiutarlo, perché non possiamo avere un lato del box che sembra camminare sull'acqua e l'altro in difficoltà. George è un pilota fantastico, con il potenziale per diventare campione del mondo”.

Una Mercedes diversa da quella di inizio stagione

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Clive Mason / Getty Images

Il successo di Austin conferma anche un altro aspetto fondamentale nella lettura del campionato. La Mercedes non dispone più del vantaggio tecnico che aveva caratterizzato la prima parte della stagione. Ferrari, Red Bull e McLaren hanno progressivamente ridotto il divario e oggi i valori in campo sono molto più ravvicinati. Antonelli, però, ha continuato a fare la differenza attraverso una costanza di rendimento che nessuno dei suoi avversari è riuscito a replicare.

Gli aggiornamenti introdotti a Sepang sembrano finalmente offrire riscontri incoraggianti, pur senza aver risolto tutte le criticità della W17. “In alcune aree il pacchetto non sta ancora offrendo quanto ci aspettavamo – ha spiegato Kimi – mentre in altre funziona molto bene. Nelle curve a media e alta velocità siamo molto forti e il bilanciamento è buono. Continuiamo invece

a soffrire un po' nelle curve lente, soprattutto con i bloccaggi dell'anteriore. Nel complesso, però, stiamo finalmente iniziando a vedere i benefici degli aggiornamenti”.

La differenza rispetto alla prima parte dell'anno è che oggi, per vincere, alla Mercedes non basta più presentarsi in pista con la monoposto migliore. Serve costruire la prestazione, interpretare le condizioni e sfruttare ogni opportunità. Ed è proprio in questo scenario che Antonelli sta dimostrando una maturità sorprendente.

Interrogato sul confronto tra Austin e la straordinaria rimonta vincente di Monza, Kimi ha riconosciuto la differenza tra le due imprese. “A Monza avevamo chiaramente la macchina più veloce. È stata una vittoria incredibilmente speciale, partendo dal fondo, ma era anche una pista sulla quale si poteva sorpassare abbastanza facilmente e noi eravamo molto rapidi. Questa vittoria, invece, probabilmente è stata migliore dal punto di vista dell'esecuzione, per come abbiamo costruito la prestazione durante tutto il weekend”.

Il mondiale è ormai a due passi

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La classifica racconta meglio di qualsiasi altra considerazione la portata della stagione di Antonelli. Il vantaggio su Russell è salito a 123 punti e a Kimi ne mancano soltanto due per conquistare matematicamente il suo primo titolo mondiale. Ma c'è un altro dato che rende ancora più significativo il percorso di Kimi: i quattro piloti che lo inseguono, Leclerc, Verstappen, Hamilton e Russell, sono racchiusi in appena 19 punti. Una fotografia dell'equilibrio che caratterizza oggi la Formula 1, e che rende ancora più evidente la differenza costruita dal leader del mondiale.

Il primo match point di Austin non si è trasformato nella festa iridata, ma ha probabilmente consegnato ad Antonelli una delle vittorie più importanti della sua giovane carriera. Anche perché è arrivata in un weekend nel quale l'attenzione sul possibile titolo era inevitabilmente altissima. “Giovedì si è parlato moltissimo del campionato – ha raccontato Kimi – ma ho cercato di non pensarci e di concentrarmi soltanto sul risultato. Sono fortunato ad avere intorno persone che mi aiutano a restare rilassato e a isolarmi da tutto questo rumore”.

Un atteggiamento che ha colpito anche Wolff. Il team principal ha raccontato un episodio avvenuto prima della gara, quando Antonelli si è presentato nel suo ufficio e si è lasciato cadere sul divano. “Mi ha detto: 'Mi sto davvero divertendo. Non è strano che non stia pensando per niente al campionato?'. Gli ho risposto che era la cosa migliore che potesse fare, senza complicarsi la vita con troppi pensieri”.

Ora il calendario propone immediatamente il Gran Premio del Messico. Antonelli avrà una nuova opportunità per chiudere i conti, con un margine che gli consente di affrontare il weekend senza la necessità di assumersi rischi particolari. Ma sarebbe sbagliato pensare che Kimi si presenterà a Città del Messico soltanto per amministrare. “Affronterò il weekend con la stessa mentalità – ha assicurato – cercando di divertirmi il più possibile e, se sarà possibile, di lottare ancora per la vittoria”.

A Wolff, invece, è stato chiesto come intenda prepararsi alla possibile festa mondiale. La risposta è arrivata con un sorriso: “Deve soltanto arrivare al traguardo in Messico. Se succederà, berremo una tequila. Se dovremo aspettare il Brasile, troveremo qualcosa di brasiliano”.

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