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F1 | Antonelli: "Abbiamo limitato bene i danni. Ho pensato alla singola sosta, ma non volevo rischiare"

Il leader del Mondiale si è fermato al terzo posto al GP di Ungheria dopo essere scattato dalla settima casella dello schieramento. Un bel modo di limitare i danni e chiudere la prima metà della stagione con un bel margine sui diretti rivali per il titolo.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli lascia l'Hungaroring per andare in vacanza e lo fa con un margine sui diretti rivali per il titolo Mondiale Piloti che quasi nessuno avrebbe potuto immaginare.

Il pilota della Mercedes, in un fine settimana più complesso rispetto ai primi 10 vissuti da marzo a oggi, è comunque riuscito a portare a casa un podio molto importante nonostante partisse dalla settima casella dello schieramento, frutto della penalità ricevuta ieri per non avere alzato abbastanza il piede dall'acceleratore sotto regime di singola bandiera gialla.

Non solo il podio di oggi lo ha aiutato a finire bene la prima metà di stagione, ma lo ha portato anche ad aumentare il suo vantaggio in classifica nei confronti dei diretti rivali. Sia Lewis Hamilton che George Russell hanno chiuso il Gran Premio di Ungheria alle sue spalle. 

Il britannico della Ferrari ha chiuso quinto dopo una penalità di 5 secondi ricevuta per la velocità troppo alta in pit lane una volta fatto l'ultimo pit stop. Quello della Mercedes, invece, si è fermato al settimo posto dopo una partenza disastrosa e una rimonta che lo ha portato sì in zona punti, ma anche a perderne altri dal 19enne di Bologna.

Per alcuni giri nel corso della gara, Antonelli ha realmente pensato di effettuare una sola sosta, sebbene l'Hungaroring sia una pista ad alto degrado soprattutto sull'asse posteriore. Il passo era buono, ma a 17 giri dal termine, assieme al team, ha deciso di rientrare per non prendere rischi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Il team era preoccupato per le gomme, avevo fatto uno stint lunghissimo e avevamo paura che potesse esserci un cedimento strutturale. Anche io devo ammettere che stavo iniziando a vedere le tele delle gomme, e mancavano ancora 17 giri alla fine e mi sentivo molto bene in quel momento. Però devo dire che il terzo posto è stato un bel risultato, un bel lavoro di squadra perché oggi abbiamo limitato i danni".

Mercedes, nella maggior parte delle piste, continua a essere il riferimento tecnico della Formula 1. In Ungheria, però, ha dovuto limitare i danni, complice anche una splendida McLaren, ritrovata grazie agli aggiornamenti al fondo e all'ala posteriore che ha portato proprio a Budapest.

"Soprattutto la McLaren ha fatto uno step in avanti in questo weekend. Ce lo aspettavamo, perché in una pista come questa, dove il degrado è alto e scivoli tanto, quando porti più grip aiuta sempre. Siamo però tutti lì".

"In questo fine settimana abbiamo fatto un po' più fatica del solito, però il team lavorerà duramente per migliorare la macchina e tornare più forti", ha concluso il leader del Mondiale.

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