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F1 | Antonelli prende cinque posizioni di penalità a Las Vegas. Dubbi Mercedes dopo il venerdì bagnato

Il campione del mondo dovrà scontare la penalità per l'utilizzo della sesta unità endotermica stagionale, non per il nuovo turbo con l'ADUO portato dalla Mercedes. Kimi non è soddisfatto del comportamento della W17 con le intermedie, mentre Shovlin individua nella gestione delle temperature degli pneumatici una difficoltà da superare.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 20 nov 2026, 07:53

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Megan Briggs / LAT Images via Getty Images

Il weekend di Las Vegas di Kimi Antonelli inizierà con una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza. La Mercedes ha deciso di montare sulla monoposto del campione del mondo la sesta unità endotermica stagionale, superando il limite consentito dal regolamento. La sanzione sarà però limitata a cinque posizioni, poiché Antonelli aveva già scontato a Monza la penalità piena prevista per l'introduzione della quinta unità.

Fino a questo appuntamento Antonelli aveva utilizzato soltanto tre turbo, e l'introduzione del quarto componente non comporta alcuna sanzione. È una distinzione importante, considerando che la squadra ha scelto di intervenire sulla power unit proprio in un fine settimana nel quale il pilota italiano dovrà cercare di limitare le conseguenze della retrocessione in griglia.

Il lavoro in pista non è però iniziato nelle condizioni ideali. La pioggia ha di fatto cancellato la prima sessione di prove libere, mentre nella seconda i piloti hanno potuto girare soltanto con pneumatici full-wet e intermedi. Un programma che ha impedito alla Mercedes di raccogliere indicazioni rappresentative in vista del resto del weekend, per il quale sono previste condizioni di asciutto.

“È stata una giornata strana – ha spiegato Antonelli – a causa del meteo non abbiamo praticamente girato nella FP1 e neppure nella FP2 siamo riusciti a completare un lavoro realmente rappresentativo. Non è stato semplice trovare il ritmo, anche se siamo comunque riusciti a imparare qualcosa e abbiamo diversi aspetti da analizzare durante la notte”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Antonelli: “Con le intermedie non siamo stati competitivi”

Nonostante George Russell abbia concluso la FP2 davanti a tutti, il bilancio della Mercedes non è stato completamente positivo. Antonelli ha ammesso che il comportamento della W17 con gli pneumatici intermedi non ha soddisfatto le aspettative, confermando una difficoltà emersa anche dalle valutazioni dei tecnici.

“Non siamo stati competitivi come avremmo voluto con le intermedie, quindi sarà utile approfondire questo aspetto, anche se probabilmente non si tratta di informazioni che ci serviranno nel resto del weekend qui a Las Vegas”.

Il problema è stato individuato soprattutto nella difficoltà di portare contemporaneamente gli pneumatici anteriori e posteriori nella corretta finestra di temperatura. Le condizioni del tracciato, con temperature molto basse e un grip che cambiava praticamente a ogni passaggio, hanno complicato la ricerca di un bilanciamento costante.

“Abbiamo faticato a far funzionare gli pneumatici con continuità, soprattutto nel portare contemporaneamente l'asse anteriore e quello posteriore nella giusta finestra di utilizzo – ha spiegato Andrew Shovlin, responsabile delle operazioni in pista della Mercedes – con una pista che cambiava quasi giro dopo giro è stato difficile trovare un bilanciamento costante e capire esattamente quale fosse il nostro livello di competitività”.

Una difficoltà che aiuta anche a interpretare il miglior tempo ottenuto da Russell. Il britannico ha completato il suo giro nel momento più favorevole della sessione, quando la traiettoria aveva raggiunto il livello di asciugatura maggiore. Un vantaggio che Shovlin ha riconosciuto apertamente, invitando a non attribuire troppo significato alla prima posizione nella classifica.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La FP3 diventa decisiva, anche in funzione della penalità

La giornata di venerdì assumerà quindi un'importanza particolare per Antonelli. Con cinque posizioni di penalità già certe, il pilota Mercedes avrà bisogno di una qualifica particolarmente efficace per contenere la retrocessione sulla griglia di partenza. Ma prima sarà necessario recuperare il lavoro che le condizioni meteorologiche hanno impedito di completare.

“Domani dovrebbe essere una giornata molto diversa, se la pista resterà asciutta, e la FP3 sarà quindi importante – ha sottolineato Kimi – dovremo sfruttare al massimo il tempo a disposizione, trovare il giusto feeling con la macchina in quelle condizioni e capire il comportamento degli pneumatici, soprattutto considerando le poche informazioni raccolte oggi da tutte le squadre”.

Il programma Mercedes sarà particolarmente intenso. Oltre alla preparazione del giro da qualifica, i tecnici dovranno verificare il comportamento della W17 con un quantitativo di carburante maggiore, cercando di raccogliere informazioni sul degrado delle gomme e sull'eventuale comparsa del graining. Un aspetto che Shovlin considera particolarmente importante in vista della gara, considerando le basse temperature previste anche per il proseguimento del fine settimana.

“Utilizzeremo la FP3 per capire il bilanciamento della macchina nelle condizioni di asciutto che ci aspettiamo, valutare il comportamento degli pneumatici sia sul giro singolo sia nei long run, e verificare il livello di degrado e l'eventuale presenza di graining. Quest'ultimo aspetto potrebbe essere particolarmente importante per venerdì e sabato, viste le temperature più basse previste per la gara”.

La Mercedes si trova quindi davanti a un doppio obiettivo: recuperare le informazioni tecniche mancanti e mettere Antonelli nelle condizioni di ottenere il miglior risultato possibile in qualifica. La penalità renderà inevitabilmente più complicata la sua gara, ma il pilota italiano non sembra aver perso fiducia nel potenziale della monoposto.

“Resto positivo. La macchina si è comportata bene nelle ultime gare e spero che riusciremo a completare una buona ultima sessione di prove libere, mettendoci nelle condizioni migliori per le qualifiche”. Per Antonelli, chiamato a rimontare dopo la penalizzazione, la priorità sarà trovare rapidamente il giusto bilanciamento sull'asciutto. Con una sola ora di prove a disposizione prima delle qualifiche, il margine per correggere eventuali problemi sarà inevitabilmente ridotto.

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