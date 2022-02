F1 | Andretti vuole il suo team nel 2024 dopo il no Williams? Papà Mario Andretti in un tweet ha ufficializzato che il figlio Michael ha presentato alla FIA la richiesta di iscrizione al mondiale 2024 di F1 con il team Andretti Global. L'americano aveva cercato prima l'acquisto della Sauber e poi quello della Williams per non pagare il fee di 200 milioni di dollari di accesso come squadra nuova, ma ora procede per la sua strada. La struttura avrà sede a Indianapolis.