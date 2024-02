F1 | Andretti: motore Renault solo se il team aveva l'iscrizione

I contorni della vicenda del team Andretti vanno chiarendosi con il trascorrere dei giorni. Come si ricorderà, la FIA aveva dato il suo assenso alla candidatura della squadra americana a entrare in F1 come undicesima compagine, mentre la FOM la scorsa settimana aveva bocciato la candidatura con un documento che motiva il diniego dal punto di vista sportivo, politico e commerciale

Ora emerge un nuovo elemento molto importante: la Renault non è disposta a dare una power unit ad Andretti per la fornitura di un motore clienti fintanto che la squadra americana non otterrà un ingresso in Formula 1. Lo scenario è molto diverso da come era: il Costruttore francese aveva originariamente siglato un pre-contratto con Andretti per dare il propulsore al nascente team di Michael, ma l’accordo era scaduto l’anno scorso e non c’è più niente in corso di validità.

Andretti, quindi, al momento si trova senza la disponibilità di una power unit. A chiarire come stanno le cose ci ha pensato Bruno Famin alla presentazione dell’Alpine A524: il responsabile dei programmi sportivi del Gruppo francese ha ammesso la disponibilità di fornire il motore solo nel momento in cui Andretti avrà l’entry per la F1.

Bruno Famin, vicepresidente di Alpine Motorsport Photo by: Alpine

La sensazione, quindi, è che il cane si stia mordendo la coda: Renault è pronta a dare la power unit per consentire ad Andretti di avere un motore cliente per entrare nel mondiale di F1 nel 2026 con il nuovo regolamento, in attesa che eventualmente arrivi la Cadillac con una fornitura ufficiale dal 2028.

“Avevamo un pre-contratto ma dopo non è successo nulla – ha ammesso Famin -. L’accordo sarebbe stato valido solo se Andretti avesse avuto l’iscrizione al mondiale di F1. Tutto questo finora non è successo. Ho letto cosa ha detto la FOM riguardo al 2028: vedremo come si evolverà la questione. Dopo il pronunciamento del promotore di Andretti non abbiamo più parlato con la FIA”.

Secondo Famin la posizione del team Andretti, non è molto cambiata anche dopo il pronunciamento negativo della FOM: "Saremmo molto contenti di avere un undicesimo team in F1, se apportasse un reale valore aggiunto al campionato. Il promotore ha valutato il progetto e al momento lo ha bocciato, ma non è una posizione finale. Se un giorno la F1 vorrà un undicesimo team noi ne saremmo molto contenti”.