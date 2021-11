F1 | Anche Max Verstappen convocato dai commissari!

Con il rinvio del giudizio da parte dei commissari di gara del Gran Premio di San Paolo nei confronti di Lewis Hamilton, a causa di un'irregolarità al DRS dell'ala posteriore, sembrava terminata la lunga ed estenuante giornata di venerdì a Interlagos. Ma così non è stato.

Pochi minuti dopo aver annunciato il rinvio del giudizio nei confronti di Hamilton, i commissari hanno convocato - sempre nella giornata di sabato - anche Max Verstappen. Il pilota del team Red Bull Racing dovrà comparire davanti a loro alle ore 9:30 locali assieme a un delegato del team per una presunta violazione dell'articolo 2.5.1 del codice sportivo internazionale della FIA.

L'articolo in questione, il 2.5.1 che Verstappen avrebbe infranto, recita: "All'interno del parco chiuso, solo gli ufficiali di gara assegnati possono entrare. Nessuna operazione, controllo, messa a punto o riparazione è consentita se non autorizzata dagli stessi ufficiali di gara o dal regolamento in vigore".

Si tratta dunque dell'atto compiuto dal 24enne e immortalato in un video che è circolato in rete nelle ore successive al termine delle qualifiche, con Verstappen filmato mentre era intento a toccare in maniera interessata l'ala posteriore della Mercedes W12 di Lewis Hamilton.

Stando all'articolo del codice sportivo internazionale, soprattutto la parte in cui dice "Nessuna operazione, controllo, messa a punto o riparazione è consentita se non autorizzata dagli stessi ufficiali di gara o dal regolamento in vigore", Verstappen potrebbe aver infranto il regolamento. Anche lui sarà ascoltato e giudicato dai commissari in una giornata, quella di sabato, che si preannuncia bollente non solo dal punto di vista della pista...