F1 | Anche la Racing Bulls mette le ali: sul nuovo airbox sono spuntati due profili
La squadra di Faenza ha portato le novità che avevano debuttato a Spa-Francorchamps con il solo Lindblad anche per Lawson. Per il circuito ungherese è già stata aggiunta una modifica con l'introduzione di due deviatori di flusso sul cofano motore.
Dettaglio tecnico Racing Bulls VCARB03
Foto di: AG Photo
La Racing Bulls ha portato in Ungheria anche la seconda monoposto modificata nell’impianto di raffreddamento. A Spa-Francorchamps era toccato ad Arvid Lindblad fare debuttare la VCARB 03 dotata di un airbox quadrato decisamente più piccolo rispetto a quello ancora trapezoidale che ha usato Liam Lawson.
In Belgio era venuto pronto il materiale per una sola vettura e ne aveva beneficiato il debuttante inglese, mentre ora la situazione è diventata paritaria. Siccome la pista di Budapest richiede il massimo carico aerodinamico, è interessante osservare che i tecnici gestiti da Tim Goss e Dan Fallows sono subito intervenuti e hanno provveduto ad aggiungere due profili laterali sulla parte superiore del cofano motore.
Avendo ridotto la sezione frontale nella zona del roll hoop, gli aerodinamici di Faenza hanno potuto aumentare l’efficienza dell’ala posteriore e i due deviatori di flusso contribuiscono a convogliare il flusso verso l’alettone.
La Racing Bulls, dopo aver raggiunto al quinto posto nel mondiale Costruttori l’Alpine con 61 punti, ha tutta l’intenzione di proseguire il momento positivo, consolidando magari l’inatteso ruolo di primo team degli... altri che non sono squadre top.
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