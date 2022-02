F1 | Anche la Mercedes W13 ha aperto le branchie

Carica lettore audio

La previsione si è avverata: anche la Mercedes ha aperto delle branchie sulla W13. I tecnici di Brackley per valutare il raffreddamento della freccia d’argento hanno tolto il vistoso coperchio dal cofano motore che si era già osservato in occasione della presentazione.

Mercedes W13, dettaglio del sistema di raffreddamento che è poi è stato aperto a Barcellona Photo by: Mercedes AMG

La monoposto curata da James Allison e Mike Elliott è nata con uno sfogo dell’aria calda dai radiatori davvero minimo: c’era solo un’apertura in coda al cofano motore per avere la massima efficienza aerodinamica, ma è fin troppo evidente che nelle gare molto calde, come quella in Bahrain, l’affidabilità della power unit sarebbe a rischio.

George Russell, Mercedes W13 : ecco le branchie aperte ieri ai lati dell'abitacolo Photo by: Giacomo Rauli

Non deve sorprendere, quindi, che i tecnici della Stella abbiano studiato due diverse soluzioni per far respirare il motore: ieri George Russell, dopo aver girato con la macchina chiusa, aveva proseguito il pomeriggio con le piccole aperture ai lati dell’abitacolo, riprendendo un concetto che è stato un must della casa negli ultimi anni.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Giacomo Rauli

Oggi pomeriggio, invece, la Mercedes è passata alla versione più aperta: ai lati del cofano motore della W13 sono comparse sette branchie verticali. Tocca a George Russell valutare questa nuova configurazione che il nostro Giorgio Piola aveva previsto, temendo che la “freccia d’argento” senza adeguati sfoghi avrebbe potuto mettere a repentaglio l’affidabilità del motore.

E del resto anche la Red Bull ha provveduto ieri a spalancare degli sfoghi ai lati dell’abitacolo per evacuare l’aria calda dai radiatori della RB18. La Ferrari F1-75 è la monoposto fra quelle top ad avere la griglia di raffreddamento più grande: le aperture fanno parte della pancia con il grande svaso superiore che tanta curiosità ha attirato alla sua comparsa.