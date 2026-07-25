F1 | Anche Antonelli penalizzato: non ha rallentato a sufficienza con la bandiera gialla esposta

Quando tutto sembrava ormai archiviato, la serata di Andrea Kimi Antonelli ha subito un duro colpo e, al contempo, anche le sue prospettive per il Gran Premio di Ungheria che si terrà domani.

Il pilota della Mercedes si è visto comminare 3 posizioni di penalità da scontare in griglia di partenza al primo GP a cui prenderà parte, ovvero il Gran Premio di Ungheria, per non avere ridotto la velocità in maniera sufficiente in presenza di bandiera gialla singola in curva 14 nel suo ultimo tentativo di qualifica in Q3.

L'italiano della Mercedes ha così violato l'appendice H, Articolo 2.5.5 b) del Codice Sportivo Internazionale e l'articolo B1.8.4a del Regolamento FIA di Formula 1. Inoltre si è anche visto comminare 1 punto di penalità sulla Superlicenza (ha 4 punti di penalità nel periodo di 12 mesi).

Il provvedimento ufficiale con cui i commissari hanno ufficializzato la penalità inflitta ad Antonelli recita così e spiega bene quale sia stata la motivazione che li ha indotti a non scagionare Kimi.

Il 19enne bolognese è risultato più lento di appena 0,03 secondi rispetto al suo miglior tempo nello stesso mini settore. Inoltre, pur avendo alzato il piede dall'acceleratore 16 metri prima e la vettura fosse 14 km(h più lenta all'ingresso del settore con la bandiera gialla (l'ultimo) è comunque risultato più veloce di 3 km/h rispetto al passaggio accanto al luogo dell'incidente. Questo a causa di un utilizzo meno incisivo dei freni in ingresso curva.

"I Commissari Sportivi hanno ascoltato il pilota della Vettura 12 (Kimi Antonelli), un rappresentante del team, il Direttore di Gara FIA di Formula 1 e il Direttore Sportivo del Dipartimento FIA Single Seater. Hanno inoltre esaminato i dati del sistema di posizionamento e di segnalazione dei commissari di percorso, i filmati video, i tempi, la telemetria e le immagini della telecamera di bordo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Il pilota della Vettura 12 ha dichiarato che, dopo aver visto la bandiera gialla e il pannello luminoso, ha rilasciato l'acceleratore prima rispetto al suo precedente giro lanciato. Tale circostanza è stata confermata dai dati della telemetria".

"Tuttavia, la riduzione della velocità è durata per un periodo molto breve e, di fatto, la velocità della vettura nel momento in cui ha superato il luogo dell'incidente che coinvolgeva la Vettura 3 era leggermente superiore a quella registrata nel precedente giro lanciato".

"Il tempo impiegato nel mini-settore era soltanto di 0,03 secondi più lento rispetto al suo miglior tempo nello stesso mini-settore. Inoltre, sebbene, avendo rilasciato l'acceleratore 16 metri prima, la vettura fosse 14 km/h più lenta all'ingresso del settore con bandiera gialla, risultava 3 km/h più veloce nel passaggio accanto al luogo dell'incidente, a causa di un minore utilizzo dei freni in ingresso curva".

"I rappresentanti della FIA hanno rilevato che la riduzione della velocità nel mini-settore è stata inferiore all'1%".

"I Commissari hanno ritenuto che questo episodio fosse diverso da altri casi conclusi senza ulteriori provvedimenti, poiché, a differenza di tali precedenti, non vi è stata una significativa differenza di velocità nel mini-settore rispetto al precedente miglior giro del pilota in circostanze analoghe".

"La sanzione raccomandata dalle linee guida per questo tipo di infrazione è una penalizzazione di 5 posizioni in griglia. Tuttavia, ai fini dell'attenuazione della sanzione, i Commissari hanno considerato che il pilota abbia effettivamente ridotto la velocità, sebbene, a loro giudizio, tale riduzione sia stata insufficiente e non mantenuta nel tempo. Hanno inoltre tenuto conto del fatto che il pilota disponeva di un tempo e di una distanza limitati per reagire. Per questo motivo è stata applicata una penalità inferiore".

Con la penalità inflitta ad Antonelli, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell guadagnano così una posizione. Kimi partirà settimo, mentre Piastri e Max Verstappen condivideranno la seconda fila. Lewis Hamilton e George Russell la terza.