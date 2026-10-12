F1 | Analisi post GP Singapore: Ferrari al suo top con Leclerc, ma non basta. Perché?
La Ferrari riparte da Singapore con un secondo posto dal retrogusto amaro, per via del sesto piazzamento finale di Hamilton: cosa c'è dietro la scelta del sette volte campione del mondo di non rispettare la chiamata ai box? Questo e molto altro nel nostro video di analisi dedicato al Gran Premio nella città-stato.
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
MotoGP | Ecco perché Jorge Martin non è stato sanzionato per partenza anticipata in Indonesia
F1 | Leclerc: la chance mancata non è stata al via, ma quando non ha attaccato Max in difficoltà con la PU
F1 | Analisi post GP Singapore: Ferrari al suo top con Leclerc, ma non basta. Perché?
MotoGP | I piloti si oppongono alla multa per mancata presenza agli eventi coi tifosi
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments