Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Ecco perché Jorge Martin non è stato sanzionato per partenza anticipata in Indonesia

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Ecco perché Jorge Martin non è stato sanzionato per partenza anticipata in Indonesia

F1 | Leclerc: la chance mancata non è stata al via, ma quando non ha attaccato Max in difficoltà con la PU

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Leclerc: la chance mancata non è stata al via, ma quando non ha attaccato Max in difficoltà con la PU

F1 | Analisi post GP Singapore: Ferrari al suo top con Leclerc, ma non basta. Perché?

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Analisi post GP Singapore: Ferrari al suo top con Leclerc, ma non basta. Perché?

MotoGP | I piloti si oppongono alla multa per mancata presenza agli eventi coi tifosi

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | I piloti si oppongono alla multa per mancata presenza agli eventi coi tifosi

MotoGP | Aprilia apre agli ordini di scuderia: "Ad un certo punto bisogna dare un peso agli obiettivi"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Aprilia apre agli ordini di scuderia: "Ad un certo punto bisogna dare un peso agli obiettivi"

F1 | Verstappen e il potere della reputazione: così Max condiziona i suoi rivali

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Verstappen e il potere della reputazione: così Max condiziona i suoi rivali

WEC | United, Forestier-Panis, APR, CLX e TF Sport si aggiudicano un invito a Le Mans 2027

WEC
WEC
6h di Barcellona
WEC | United, Forestier-Panis, APR, CLX e TF Sport si aggiudicano un invito a Le Mans 2027

WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Barcellona

WEC
WEC
6h di Barcellona
WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Barcellona
Analisi
Formula 1 Singapore

F1 | Analisi post GP Singapore: Ferrari al suo top con Leclerc, ma non basta. Perché?

La Ferrari riparte da Singapore con un secondo posto dal retrogusto amaro, per via del sesto piazzamento finale di Hamilton: cosa c'è dietro la scelta del sette volte campione del mondo di non rispettare la chiamata ai box? Questo e molto altro nel nostro video di analisi dedicato al Gran Premio nella città-stato.

Franco Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Verstappen e il potere della reputazione: così Max condiziona i suoi rivali

Top Comments
More from
Franco Nugnes

F1 | Ioverno: "Ferrari vicina alla pole, 5 centesimi non sono nulla. Max ieri? Meritava una penalità"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Ioverno: "Ferrari vicina alla pole, 5 centesimi non sono nulla. Max ieri? Meritava una penalità"

F1 | Mercedes: Antonelli cambia assetto per la qualifica, ha capito come funziona la nuova W17

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes: Antonelli cambia assetto per la qualifica, ha capito come funziona la nuova W17

F1 | La FIA vuole ridurre la transizione delle ali reverse nel 2027: Ferrari cambierà la Macarena?

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | La FIA vuole ridurre la transizione delle ali reverse nel 2027: Ferrari cambierà la Macarena?

Ultime notizie

MotoGP | Ecco perché Jorge Martin non è stato sanzionato per partenza anticipata in Indonesia

MotoGP
MtGP MotoGP
Indonesia
MotoGP | Ecco perché Jorge Martin non è stato sanzionato per partenza anticipata in Indonesia

F1 | Leclerc: la chance mancata non è stata al via, ma quando non ha attaccato Max in difficoltà con la PU

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Leclerc: la chance mancata non è stata al via, ma quando non ha attaccato Max in difficoltà con la PU

F1 | Analisi post GP Singapore: Ferrari al suo top con Leclerc, ma non basta. Perché?

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Analisi post GP Singapore: Ferrari al suo top con Leclerc, ma non basta. Perché?

MotoGP | I piloti si oppongono alla multa per mancata presenza agli eventi coi tifosi

MotoGP
MtGP MotoGP
Indonesia
MotoGP | I piloti si oppongono alla multa per mancata presenza agli eventi coi tifosi