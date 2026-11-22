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F1 | Analisi post GP: esplode la polveriera della Ferrari mentre Max sbanca Las Vegas
In questo nuovo video, analizziamo il Gran Premio di Las Vegas: il risultato sportivo premia Verstappen, ma la vicenda che è destinata a far maggiormente discutere è l'ennesimo confronto interno tra Hamilton e Leclerc. Dopo quanto successo in Messico, a Las Vegas la situazione è precipitata ulteriormente...
Franco Nugnes e Beatrice Frangione
Pubblicato: 22 nov 2026, 11:26
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