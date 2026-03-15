Analisi

F1 | Analisi GP Cina: il Kimi vincente è un candidato mondiale? Era solo questione di tempo: Andrea Kimi Antonelli vince la sua prima gara in F1 in Cina, riportando sul gradino più alto del podio l'Italia dopo vent'anni. Un segnale chiaro al suo compagno di squadra a cui dice "ci sono anch'io". Questo e molto altro nel nostro nuovo video di analisi dedicato al Gran Premio disputato a Shanghai!