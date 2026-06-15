F1 | Analisi GP Barcellona: Hamilton trascina una Ferrari in crescita
In questo nuovo video, Franco Nugnes e Beatrice Frangione analizzano tutti i temi che hanno caratterizzato il fine settimana della F1 a Barcellona: dalla prima vittoria di Hamilton in Ferrari a una stagione che, dopo la tappa spagnola, si preannuncia tutt'altro che scontata...
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