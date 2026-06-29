F1 | Analisi GP Austria: le "strategie" Mercedes e il tonfo della Ferrari
Il Gran Premio d'Austria ha stravolto gli equilibri di Barcellona: la Mercedes torna vincente con Russell, mente la Ferrari scala nel ruolo di quarta forza. Questo e molto altro nel nuovo video di analisi, in compagnia di Beatrice Frangione e Franco Nugnes.
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