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F1 | Analisi Austin: la Ferrari c'è ma ci deve credere, Kimi è la certezza
Il sogno iridato di Antonelli è a un soffio: l'italiano conquista Austin, davanti alla Ferrari di Leclerc e Verstappen. Quali saranno i valori in campo nella prossima tappa a Città del Messico? Questo e molto altro, nel video di analisi dedicato al GP degli Stati Uniti.
Franco Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato: 26 ott 2026, 10:58
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