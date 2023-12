F1 | Alunni Bravi: "Sauber assume in vista dell'arrivo di Audi"

Sauber si trova nel bel mezzo di una transizione molto importante. Ha appena lasciato il marchio Alfa Romeo e si appresta a prendere parte alla stagione 2024 con il proprio nome e due title sponsor a supportarla, ma all'orizzonte c'è il 2026, quando Audi rileverà la maggioranza del team e apporrà il proprio nome alla squadra e alle strutture in Svizzera.

Essere a metà del guado, ovvero tra una sponda e l'altra del fiume, non è sempre sinonimo di impossibilità di manovra. Sauber, infatti, ha acceso una campagna di reclutamento per ampliare il proprio personale e arrivare ben pronta all'anno in cui non solo diverrà Audi Sport, ma si lancerà attraverso un nuovo regolamento tecnico che ridisegnerà le monoposto del Circus iridato.

Alessandro Alunni Bravi, responsabile di Sauber (che svelerà la nuova monoposto il prossimo 5 febbraio, lo stesso giorno della Williams), ha provato a fare una panoramica del lavoro che il team sta compiendo per reclutare personale e arrivare più pronta possibile a una nuova, eccitante sfida.

"Abbiamo intrapreso un importante piano di assunzioni", ha dichiarato. "Naturalmente, i risultati del piano saranno più visibili nei prossimi anni, perché con ogni nuova nomina normalmente si ha un periodo di congedo per il gardening leave per entrare a far parte di un concorrente".

"Abbiamo quindi iniziato con le assunzioni. Naturalmente, nei prossimi anni aumenteremo la nostra struttura, sia in termini di personale che di tecnologia, perché tutti gli investimenti che devono essere fatti e messi in atto richiedono anche un po' di tempo".

In questi anni Sauber non ha mai avuto problemi economici. Il percorso di ampliamento del team è iniziato nel 2017, ovvero con l'arrivo a Hinwil di Frédéric Vasseur - oggi team principal della Ferrari - e dello stesso Alunni Bravi.

"Ho sempre detto che, dal punto di vista finanziario, non c'erano problemi. Abbiamo iniziato il nostro percorso nel 2017, quando sono entrato a far parte del team insieme a Fred Vasseur. Eravamo circa 220 persone, quest'anno siamo arrivati a più di 500 persone e anche l'anno prossimo faremo un passo avanti in termini di organico".

"Ma è un processo che richiede tempo, e ogni anno c'è un piano per espandere, ingrandire i nostri dipartimenti, le nostre strutture, e ovviamente il nostro staff".

"Stiamo lavorando secondo i dettami della governance in vigore. Naturalmente i nostri proprietari cambieranno a seconda dei diversi passi in termini di acquisizione che farà Audi. E' normale, come in ogni azienda in cui si sono 2 azionisti", ha concluso il manager italiano.