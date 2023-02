F1 | Alunni Bravi fissa gli obiettivi: "Con l'Alfa Romeo C43 vogliamo crescere"

Carica lettore audio

Dopo tante presentazioni in cui l’unico elemento di novità è stata la livrea, nella mattinata di martedì l’Alfa Romeo è stata la prima squadra a dare il via alla nuova stagione presentando ufficialmente la sua monoposto per la stagione 2023, la C34.

Alla nuova veste cromatica, con il rosso Alfa che si pone in contrasto al grigio scuro opaco che accoglie il team partner Stake, si abbina un aspetto aerodinamico rinnovato che ha coinvolto in particolar modo la zona delle pance e del fondo. A presenziare al lancio della vettura c’era anche Alessandro Alunni Bravi, il nuovo responsabile che si occuperà di rappresentare la scuderia elvetica sia in pista che fuori dai campi di gara: un ruolo accettato con grande orgoglio, in quella che a tutti gli effetti la sua prima uscita ufficiale.

“Prima di tutto, vorrei ringraziare Andreas Seidl e i nostri shareholder. Mi sento molto orgoglioso e privilegiato di avere questa carica. Conosco il talento delle persone nel nostro team e rappresentarli, rappresentare un così grande gruppo di persone che lavora duramente ogni giorno lo trovo molto importante. Voglio approcciarmi [a questo ruolo] con umiltà. Sappiamo della sfida che ci attende, ma penso che lavorando tutti insieme continueremo a crescere come squadra e ci sarò per supportare tutti e rappresentarli nel migliore dei modi”.

Con la C43 che deve fare ancora il suo debutto in pista, che avverrà in uno shakedown a Barcellona prima dell’inizio dei test ufficiali a fine febbraio in Bahrain, fissare gli obiettivi per la prossima stagione non è impresa semplice. Tuttavia, il nuovo Team Principal non ha nascosto che l’ambizione sarebbe quella di continuare nel percorso di crescita, confermando i progressi mostrasti nello scorso mondiale: “Non voglio fissare un obiettivo, è complesso farlo prima dell’inizio della stagione. Non sappiamo dove sono i nostri rivali e siamo che ogni campionato è una storia differente”, ha raccontato Alunni Bravi a margine della presentazione.

“Ovviamente vogliamo continuare con la nostra crescita, sviluppare il team in ogni area, in pista e fuori dal tracciato, anche se chiaramente sappiamo che abbiamo un arduo compito davanti a noi. Continueremo ad essere concentrati sui nostri obiettivi e, chiaramente, l’obiettivo per questo mondiale sarà avere continuità durante l’intero arco della stagione, affrontare tutte le sfide che ci attendono. Il nostro obiettivo principale sarà lavorare come un team e proseguire quella crescita vista negli ultimi anni”.

Dopo un ottimo avvio di 2022, in cui entrambi i piloti erano stati in grado di raccogliere risultati di rilievo, le limitazioni sul budget rispetto ad altre realtà come McLaren e Alpine avevano messo l’Alfa Romeo sulla difensiva, rallentando l’introduzione degli aggiornamenti.

Tuttavia, l’arrivo del nuovo pacchetto tecnico in Giappone aveva dato nuova linfa vitale alla scuderia svizzera, permettendo a Bottas e Zhou di tornare a lottare stabilmente per la top ten.

Ciò che non cambierà rispetto allo scorso campionato sarà proprio la coppia di piloti, con il finlandese e il cinese che scenderanno in griglia come portacolori dell’Alfa anche nel 2023. Una formazione che, secondo Alunni Bravi, rappresenta un ottimo mix tra esperienza e talento: “Siamo molto soddisfatti della nostra line-up, pensiamo sia molto forte, una combinazione di talento ed esperienza. Valtteri [Bottas] è stato molto importante nella crescita del team l’anno scorso, dando un grande contributo in pista e fuori dal tracciato. Tutti sappiamo i suoi successi in Formula 1”.

“Zhou è stato impressionante sin dal suo primo Gran Premio dove è riuscito a raccogliere immediatamente il suo primo punto, crescendo poi durante la stagione. Pensiamo che sia un ottimo mix, quindi sicuramente avere continuità all’interno della squadra è estremamente importante. Valtteri e Zhou lavorano bene insieme e c’è una buona collaborazione tra loro. E il team spirit è un punto importante che noi vogliamo raggiungere in ogni area, quindi i nostri piloti rappresentano cosa pensiamo della scuderia e come vogliamo approcciarci al lavoro in fabbrica e in pista”.