F1 | Alpine vince il ricorso dopo l’errore della FOM: Gasly riconquista il podio di Monaco

A distanza di cinque giorni, cambia nuovamente la classifica del Gran Premio di Monaco. I commissari hanno accolto il Right of Review dell’Alpine e cancellato le due penalità di cinque secondi inflitte a Pierre Gasly per presunto eccesso di velocità in pit lane, il che riporta il francese nuovamente sul podio.

Gasly aveva infatti tagliato il traguardo al terzo posto dietro Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, ma era stato penalizzato con due sanzioni da cinque secondi per eccesso di velocità in pit lane, una delle diverse infrazioni rilevate su più piloti. La prima era stata in occasione del suo pit stop e la seconda nel passaggio obbligatorio in pit lane per l’incidente di Lance Stroll all’ultima curva.

Alpine aveva immediatamente presentato una richiesta di Right of Review dopo la gara, sostenendo di avere prove che Gasly non avesse mai superato il limite di 60 km/h e che anzi avesse mantenuto un margine di sicurezza aggiuntivo per restare al di sotto della soglia, al punto che era impostato per toccare i 59,5 km/h.

Durante l’udienza di giovedì, la FOM, che è responsabile del sistema di cronometraggio della F1 e che si occupa anche di inviare i dati alle squadre, ha ammesso che c’era stato un errore nella misurazione della distanza in pit lane utilizzata per calcolare la velocità, con il loop all’ingresso della corsia box risultato più corto di 77 cm rispetto al previsto. Questo ha portato a una sovrastima delle velocità medie.

Alpine aveva contestato le distanze utilizzate dal sistema di cronometraggio ufficiale, portando misurazioni proprie e analisi alternative. I commissari hanno riconosciuto che questi strumenti presentano margini d’errore troppo elevati per essere considerati determinanti, ma hanno anche sottolineato che nessuno dei dati forniti dal team contraddice il rapporto del sistema di cronometraggio.

Il punto chiave, però, riguarda la distanza reale percorribile tra i due loop utilizzati per calcolare la velocità: la distanza applicata dal sistema era di 2692 cm, mentre la distanza minima misurata è risultata essere di 2615 cm. Con i tempi registrati da Gasly, una velocità media di 60 km/h corrisponde a distanze percorse perfettamente compatibili con il limite imposto e comunque inferiori alla distanza applicata dal sistema.

Ma il passaggio più importante della decisione riguarda l’interpretazione del regolamento: l’articolo B1.6.3a parla di “speed limit”, ma non specifica che tale limite debba essere determinato esclusivamente dal sistema di cronometraggio. Per i commissari, quindi, la domanda da porsi non era se il sistema avesse rilevato un’infrazione, ma se la vettura avesse effettivamente superato i 60 km/h.

Alla luce dei nuovi dati portati da Alpine, la vettura non ha mai superato i 60 km/h, quindi rientrava nel limite consentito. In questo caso, i commissari hanno dichiarato che le prove a favore dell’innocenza di Gasly si avvicinano addirittura allo standard del “ogni ragionevole dubbio”.

Con l’annullamento delle due penalità, Gasly recupera i dieci secondi persi e torna ufficialmente sul podio. Hadjar, che era salito in terza posizione dopo la penalizzazione, scende così al quarto posto. Altri piloti hanno scontato o tentato di scontare le loro penalità e, poiché nessuno di loro ha richiesto una revisione, non esiste alcun meccanismo che permetta di annullare retroattivamente le sanzioni già scontate in pit lane.

“I commissari osservano che, per quanto riguarda le altre vetture penalizzate, alcune hanno scontato la penalità e ciò, purtroppo, ha influito sulle loro strategie e quindi sul risultato finale. Rimarranno inevitabilmente dubbi sul fatto che quelle infrazioni fossero reali. Non esiste alcun regolamento che dia ai commissari il potere di ‘annullare’ una penalità già scontata”, si legge nel documento.