F1 | Alpine: una beam wing piatta, l'altra prolunga l'estrattore Sulla A523 affidata in mattinata a Esteban Ocon è tornata in auge l'ala posteriore inferiore che divide la funzione dei due elementi. Gli aerodinamici di Enstone hanno estremizzato un concetto che si era già visto l'anno scorso. Per il momento la monoposto blu non ha entusiasmato, anche se sono arrivate indicazioni positive sulla power unit di Viry Chatillon che sembra affidabile con la nuova pompa dell'acqua.