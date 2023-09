F1 | Alpine: tornano i fili di lana per l'indagine aerodinamica!

L’Alpine torna all’antico: la squadra di Enstone a Monza ha portato solo una modifica, scegliendo di abbinare all’ala posteriore più scarica una doppia beam wing, ma con l’elemento superiore montato orizzontalmente per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare le velocità massime sui lunghi rettilinei.

La curiosità, ovviamente, non è questa, perché la soluzione non è affatto nuova ed era stata introdotta già l’anno scorso proprio dalla squadra anglo-francese. L’aspetto interessante che merita di essere evidenziato è il fatto che gli aerodinamici non si fidano dei dati al CFD, della galleria del vento e del simulatore.

Alpine A523: ci sono i fili di lana sotto l'ala posteriore Photo by: Giorgio Piola

E questa volta non basta nemmeno la vernice flow viz: i tecnici Alpine hanno scelto di riproporre dei filetti di lana sia sotto ai due elementi della beam wing che sotto al profilo principale, per analizzare qual è il comportamento dei flussi che vengono estratti dal diffusore posteriore e che influenzano l’efficienza dall’ala posteriore.

È proprio il caso di dirlo: quando si perde il… filo, può essere utile fare un passo indietro. Questi esperimenti possono essere molto utili non tanto nell’analisi della A523 che, ormai, è arrivata alla fine dello sviluppo, quanto per scandagliare delle soluzioni che potrebbero essere utili alla monoposto del prossimo anno che nascerà con un regolamento che non cambia.