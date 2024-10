F1 | Alpine svela la livrea "Indiana Jones" per il GP degli Stati Uniti

In collaborazione con lo sponsor Xbox, l'Alpine sfoggerà al Gran Premio di F1 degli Stati Uniti 2024 una livrea per promuovere l'imminente uscita, all'inizio di dicembre, del videogioco "Indiana Jones and the Ancient Circle", pubblicato da Bethesda Softworks e sviluppato da MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games.

La A524 avrà un colore arancione tramonto, ispirato al logo del franchise cinematografico, "con dettagli come una vecchia mappa e percorsi di viaggio rossi come quelli visti nella serie di film, con il titolo del gioco impresso sulla vettura", si legge nel comunicato stampa.

Livrée "Indiana Jones" pour Alpine à Austin Photo de: Alpine Livrée "Indiana Jones" pour Alpine à Austin Photo de: Alpine

I piloti, Pierre Gasly ed Esteban Ocon, saranno equipaggiati con tute speciali "progettate per riflettere la natura giramondo di Indy, alludendo ad una mappa dorata del mondo".

Commentando la collaborazione, il team principal Oliver Oakes ha dichiarato: "Lavorare con il team di Xbox per dare vita all'incredibile 'Indiana Jones and the Ancient Circle' al Gran Premio degli Stati Uniti è stato fantastico. Nell'ultimo anno la nostra collaborazione con Xbox ha raggiunto nuovi traguardi e questa è la nostra più grande attività comune fino ad oggi. C'è ancora molto da fare e non vedo l'ora di avere il gioco quando uscirà".