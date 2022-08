F1 | Alpine: Schumacher il preferito, uscirebbe dall'orbita Ferrari

Carica lettore audio

Chi è nato nel vecchio millennio forse ricorderà il gioco delle sedie. I partecipanti giravano in tondo pronti a prendere posto su una delle sedie adiacenti, con la particolarità che il numero dei posti a sedere era sempre inferiore di un’unità rispetto ai partecipanti. Un addetto ai lavori ha suggerito questo scenario per fotografare la situazione attuale del mercato piloti, infiammato dalla decisione di Fernando Alonso di lasciare l’Alpine e tuttora molto confuso in termini di scenari.

Esteban Ocon e Fernando Alonso con le Alpine A522 Photo by: Alpine

Oggi a Spa si è aggiunta un’altra notizia, decisamente a sorpresa, ma allo stesso tempo attendibile. Più fonti hanno riportato di una trattativa, in fase avanzata, tra la squadra francese ed il management di Mick Schumacher, che viene indicato come il pilota con maggiori probabilità di rivelare il sedile occupato fino a fine stagione da Fernando Alonso.

Una piccola ‘bomba’ in un contesto reso già complesso dalla dipartita di Oscar Piastri in direzione McLaren.

Schumacher non ha mai mostrato grande entusiasmo sulla possibilità di disputare una terza stagione in Haas, e l’opportunità presentatasi grazie alle decisioni di Alonso e Piastri è stata colta al volo, candidandosi al posto lasciato libero.

Settimana prossima l'udienza di Piastri al CRB

La palla è in mano all’Alpine, ma l’impressione è che la squadra francese voglia prima concludere la vicenda Piastri, per la quale, secondo quanto appreso da Motorsport.com, è stata fissata per la prossima settimana un'udienza alla Contracts Recognition Board, per poi annunciare il nome del pilota che affiancherà Esteban Ocon. E proprio Ocon non ha nascosto la sua opinione favorevole sulla possibilità che la squadra decida di affiancargli Schumacher, con cui ha condiviso la stagione 2014 nel team Prema.

Se la trattativa avrà esito positivo Schumacher concluderà la presenza nell’orbita Ferrari, iniziata nel 2019 con l’ingresso nella Driver Academy di Maranello.