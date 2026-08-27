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F1 | Alpine sceglie la continuità: ufficiale il rinnovo di Colapinto per il 2027

La squadra di Enstone ha esercitato l'opzione sul rinnovo del pilota argentino, che rimarrà così nel team anche per la prossima stagione dove continuerà ad affiancare Pierre Gasly.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Il puzzle della griglia 2027 continua a prendere forma, pezzo dopo pezzo. L’Alpine ha confermato il rinnovo di Franco Colapinto per un’altra stagione, nella quale continuerà ad affiancare Pierre Gasly. Una scelta che rappresenta un atto di fiducia verso il pilota argentino, protagonista di una stagione segnata da alti e bassi, dovuti anche alla carenza di aggiornamenti da parte della scuderia francese nella fase centrale del campionato.

Dopo un avvio complicato, in cui era riuscito a centrare soltanto una top ten nelle prime tre gare, mentre Gasly era andato a punti in ogni appuntamento prima della sosta forzata, Colapinto è riuscito a invertire la rotta e a ritrovare competitività.

Una situazione particolare, perché durante i test pre campionato, soprattutto in Bahrain, l’argentino si era sentito pienamente a suo agio con la vettura. Tuttavia, nel momento in cui è passato all’altro telaio per le prime gare della stagione, qualcosa si è inceppato e il feeling non è più stato lo stesso. Più che una questione di sensazioni, è stato un problema di prestazione pura, con tempi sul giro che non rispecchiavano quanto visto nei test.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto di: Sona Maleterova / Getty Images

Le sensazioni sulla vettura, infatti, non erano negative, ma erano i tempi sul giro a non arrivare, distanti da quelli di Gasly e senza una vera risposta sul perché. Questo ha reso le prime gare molto difficili da interpretare, ma da Miami Colapinto ha ritrovato competitività, in concomitanza con l’arrivo di un nuovo telaio, peraltro più leggero.

Nella tappa statunitense Alpine aveva introdotto anche altre novità, dando nuova linfa alla vettura per provare a lottare con la Racing Bulls, che in quel momento sembrava essere il riferimento del centro gruppo. Proprio i due fine settimana in Nord America, incluso quello in Canada poche settimane più tardi, si sono rivelati i migliori della stagione per Colapinto, con un settimo e un sesto posto.

Da lì in avanti l’andamento, non solo per Colapinto ma per l’Alpine in generale, è stato più altalenante a causa della carenza di aggiornamenti, con un pacchetto importante arrivato soltanto dopo la sosta a Zandvoort ma montato solo sulla vettura di Gasly per la carenza di scorte. Il pilota argentino ha chiuso in zona punti a Barcellona, approfittando anche degli errori e dei ritiri dei suoi rivali, a Silverstone e a Spa, dove ha concluso in decima posizione proprio davanti al transalpino.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

In un momento in cui il mercato piloti è stagnante e non offre molte possibilità di movimento, nonostante l’interesse verso Fernando Alonso mentre valutava i progressi Aston Martin, l’Alpine ha preferito puntare sulla continuità. Gasly resta sotto contratto fino al 2028, mentre Colapinto avrà un’altra occasione per fare il salto in avanti decisivo all’interno della struttura di Enstone.

"Sono molto lieto di rimanere con questa squadra nel 2027. Mi sento molto felice e a mio agio qui, ed è stato ancora più bello aver fatto progressi significativi quest'anno rispetto al passato. Abbiamo ancora molti traguardi da raggiungere e so che il team sta lavorando duramente per trovare prestazioni e rendere la macchina sempre migliore", ha detto Colapinto".

"I nostri obiettivi a lungo termine sono chiari – competere e vincere – e sono grato alla squadra, a Flavio e a Steve, per la fiducia riposta in me per essere uno dei loro piloti in futuro. Non vedo l'ora di scoprire come andranno le cose, concentrandomi prima di tutto sul mio lavoro in pista".

"Siamo molto felici di confermare la nostra coppia di piloti per il 2027, con Franco che rimane come pilota titolare al fianco di Pierre" - ha aggiunto Flavio Briatore -. "Per me, avere continuità è molto importante. Ora siamo a posto dal punto di vista dei piloti e l'ho detto molte volte: sebbene questo sia un tassello importante del puzzle, la cosa più fondamentale da azzeccare è progettare e costruire una vettura veloce, che rimane assolutamente la nostra priorità numero uno. Quest'anno abbiamo visto Franco crescere e maturare davvero fino a diventare un grande pilota".

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