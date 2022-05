F1 | Rossi: "Difficile accettare la penalità per Alonso"

Carica lettore audio

È stato un fine settimana complicato quello vissuto dalla Alpine a Miami. Al sabato Esteban Ocon non ha potuto prendere parte alle qualifiche dopo il violento botto avvenuto in curva 17 nel quale ha danneggiato la scocca, mentre domenica Fernando Alonso è stato punito con due penalità che gli hanno fatto perdere l’ottavo posto finale.

Il due volte campione del mondo, quando già occupava l’ottava piazza, ha ricevuto una prima penalità di 5’’ per il contatto avvenuto con Pierre Gasly che lo ha fatto retrocedere in nona posizione, ma a fine gara è stato punito con ulteriori 5’’ per aver tagliato la pista ed ottenuto un vantaggio.

Nello specifico, al giro 53, Alonso ha tagliato la chicane in curva 14 così da allontanarsi da Mick Schumacher ed uscire fuori dalla zona DRS che l’avrebbe reso preda facile del pilota della Haas. Questa decisione della direzione gara non è andata giù a Laurent Rossi, CEO della Alpine, che in un comunicato rilasciato sui profili social l’ha criticata duramente.

“A causa di una penalità inflitta dopo la fine della gara a Fernando i nostri sei punti si sono trasformati in quattro. Questa decisione ci è costata un doppio piazzamento a punti ed è difficile da accettare dato che Fernando ha rallentato per annullare il vantaggio ottenuto durante il taglio e non siamo stati in grado di presentare le prove per chiarire questa situazione prima che la penalità venisse emessa”.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“Se avessimo avuto l’opportunità di chiarire il tutto siamo certi cha Fernando avrebbe mantenuto il suo nono posto”.

“Il prossimo fine settimana ripartiremo in Spagna e siamo determinati a disputare un weekend di gara pulito e dimostrare il vero potenziale del nostro pacchetto”.

Questa tipologia di penalità non è appellabile, né viene emessa alcuna convocazione che possa consentire alla squadra o al pilota di spiegare il proprio punto di vista lasciando ai commissari il compito di decidere il tutto.

Grazie a questa penalità Alex Albon ha ereditato la nona piazza, mentre Lance Stroll ha chiuso in decima posizione con un ritardo di 1 solo decimo. Alonso, invece, ha chiuso per la quarta volta consecutiva con uno zero in classifica.

Per lo spagnolo questo inizio di stagione è decisamente sfortunato. Oltre ai problemi tecnici che l’hanno fermato a Jeddah e compromesso la sua qualifica in Australia, adesso si aggiungono decisioni dei commissari che gli impediscono di concretizzare in gara il potenziale della vettura.