F1 | Alpine pronta a lottare per trattenere Oscar Piastri

Stando alle indiscrezioni raccolte nel paddock si pensava che Oscar Piastri e il suo manager Mark Webber avessero trovato un accordo per far debuttare il giovane australiano in Formula 1 con la McLaren quando sembrava che l'unica scelta di Alpine fosse quella di piazzare il campione 2021 della F2 alla Williams per un anno.

Il piano di Alpine era di tenere Fernando Alonso a bordo per un'altra stagione prima di puntare su Piastri, ma l'inaspettata partenza dello spagnolo verso l’Aston Martin ha spostato gli obiettivi e il posto in Alpine adesso si è reso disponibile.

Non è chiaro se Piastri continuerà a portare avanti le trattative con la McLaren o se accetterà di essere obbligato a guidare per l'Alpine.

"Non sono a conoscenza di eventuali accordi preliminari con la McLaren, se ce ne sono", ha detto Otmar Szafnauer interpellato da Motorsport.com circa le intenzioni di Piastri. "Sento le stesse voci che si sentono circolano nel paddock. Quello che so è che ha degli obblighi contrattuali nei nostri confronti e noi li abbiamo nei suoi confronti. E abbiamo rispettato questi obblighi per tutto l'anno”.

"Questi obblighi dureranno fino al 2023 e forse anche nel 2024 se verranno esercitate alcune opzioni”.

Szafnauer è poi sceso nel dettaglio spiegando quali siano gli obblighi contrattuali validi tra Piastri ed il team francese.

“I nostri obblighi nei suoi confronti quest'anno prevedevano che fosse il pilota di riserva e che girasse anche al volante della macchina dell'anno scorso per un periodo di tempo significativo. Con la monoposto del 2021 abbiamo superato la metà del programma di 5.000 chilometri, che non è poco, in preparazione di una gara l'anno prossimo”.

"Tra gli altri obblighi c’è anche quello di far disputare ad Oscar le FP1 e fargli svolgere il lavoro al simulatore ed entrambe le parti hanno rispettato gli accordi. Quindi lui si è comportato correttamente così come noi”.

"Abbiamo un contratto con lui per 2023 e se verrà esercitata un'opzione anche per il 2024. Quindi non so cosa abbia fatto con la McLaren. Come ho detto, non ne sono al corrente".

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Alla domanda se Piastri o il suo management abbiano espresso la volontà di non correre per l'Alpine, Szafnauer ha risposto: "Oscar e il suo team stanno valutando le loro opzioni, qualunque cosa significhi".

Szafnauer ha anche dichiarato di aver avuto pochi contatti con Webber da quando è arrivata la notizia di Alonso.

"È successo lunedì. Ora è martedì, il suo manager è in Australia e c'è un po' di fuso orario, ma ho cercato di contattare Mark e gli ho scritto anche alcuni messaggi e alcune e-mail. Quindi dateci un po' di tempo. Oscar è il nostro candidato preferito".

Riguardo all'apparente riluttanza di Piastri ad essere collocato in Williams, Szafnauer ha detto: “Non ci piace rivelare i termini contrattuali ma è stato il team a dirlo, non il pilota”.

"È vero che ogni pilota vuole guidare per la migliore squadra possibile e se ti viene data la possibilità di scegliere tra una squadra al top del centrocampo e una che non lo è, è ovvio che sceglierai la squadra che ha un potenziale migliore per il futuro”.

"Ma se sai che la scelta è tra guidare in F1 o stare fuori un altro anno, immagino che sceglierai di guidare in F1".

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Alpine Photo by: Alpine

Szafnauer ha poi sottolineato come ora la situazione sia diversa: "Adesso che c'è un po' di chiarezza, dato che Fernando ha scelto di andare all'Aston, la scelta di Oscar non è quella di essere collocato da qualche altra parte, come la Williams, rispetto a un team leader a centrocampo”.

"Quando la scelta è davanti a te, posso capirlo. Adesso dovremo valutare quali saranno i nostri futuri schieramenti di piloti. Non dovrebbero esserci complicazioni. Se tutti rispetteranno gli accordi che hanno firmato solo pochi mesi fa, dovremmo essere in grado di andare avanti con i contratti che abbiamo in essere".

Szafnauer ha infine evidenziato come la Alpine abbia speso molti soldi e risorse per preparare Piastri alla F1, e quindi non lo lascerà andare senza combattere.

"Si tratta di un investimento significativo. Non si tratta solo di un investimento finanziario, ma anche emotivo, per prepararlo a quella che speriamo sia una carriera di successo in F1".

"Non tutti i team di F1 fanno questo per un pilota del proprio vivaio, ma noi abbiamo scelto di farlo per prepararlo al meglio.E lo abbiamo fatto solo nella prospettiva di farlo correre in Alpine in futuro. Non l'avremmo fatto se l'obiettivo fosse stato quello di prepararlo per uno dei nostri concorrenti".