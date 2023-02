F1 | Alpine: primi aggiornamenti per la A523 al GP del Bahrain

Carica lettore audio

Nei tre giorni di test a Sakhir, Esteban Ocon e Pierre Gasly non hanno spiccato in classifica, perché l'Alpine si è concentrata sui long e sulla sperimentazione, senza abbassare il livello di carburante o utilizzare le mescole più morbide della gamma Pirelli.

Tuttavia, la concorrenza ritiene che la squadra di Enstone possa essere molto più competitiva di quanto abbia mostrato e magari inserirsi nella lotta per il terzo posto con Mercedes ed Aston Martin.

Il direttore tecnico Matt Harman ha dichiarato che la squadra è soddisfatta dell'esito dei test, essendo conscia della prestazioni che può ottenere la A523.

"Abbiamo un certo livello di fiducia", ha detto. "Perché è chiaro che non abbiamo sfruttato la macchina al massimo del suo potenziale".

"Non mi piace soffermarmi troppo su questo aspetto, perché ad essere sincero non ho idea di come stiano girando gli altri. Facciamo le nostre analisi, sappiamo che tutti ci guardiamo l'un l'altro ma non sappiamo dove siamo".

"C'è un enorme livello di incertezza in questo. Ma dal nostro punto di vista le cose stanno andando come ci aspettavamo, la nostra aerodinamica sta funzionando come ci saremmo aspettati".

"Questa settimana abbiamo provato alcune soluzioni interessanti, che si sono rivelate molto positive, quindi non vediamo l'ora che arrivi la prima gara".

Il team principal Otmar Szafnauer ha concordato sul fatto che i test abbiano dato risultati molto promettenti.

"Sono cautamente ottimista, se vogliamo usare un titolo ad effetto", ha scherzato. "Szafnauer è cautamente ottimista! Poiché non abbiamo ancora tolto il carburante per vedere cosa possiamo fare sul giro secco, il mio ottimismo deriva dal fatto che il nostro passo sui long run sembra abbastanza buono e che abbiamo avuto dei buoni feedback dai piloti, che dicono di essere soddisfatti della vettura. E' prevedibile e non sembra avere problemi, anche se c'è ancora del lavoro da fare".

Harman ha confermato che il primo pacchetto di aggiornamenti arriverà in pista già nel prossimo fine settimana.

"Ci saranno alcune differenze visive per la prima gara", ha detto. "Abbiamo un bel pacchetto di aggiornamenti e speriamo che questo ci aiuti ad avvicinarci alla terza posizione, se non addirittura a raggiungerla".

"E poi, con quello che abbiamo imparato questo settimana, non solo miglioreremo la macchina per la prima gara, ma anche lo sviluppo, perché sappiamo che vogliamo essere aggressivi, come lo siamo stati anche l'anno scorso, se non di più".

Lo scorso anno l'Alpine si è distinta per l'introduzione costante di nuovi elementi sulla vettura, mentre altri hanno scelto di apportare un numero minore di modifiche, ma di dimensioni maggiori. Harman ha spiegato che l'obiettivo della squadra è di continuare con questo approccio.

"Forse non sarà così per tutte le gare, perché le vetture si stanno evolvendo sempre di più, quindi si inizia ad avere bisogno di pacchetti più diffusi".

"Ma, fondamentalmente, si cercherà di portare qualcosa ad ogni gara, anche se non si tratta solo di carrozzeria o di cose che si possono notare visivamente, ma anche di cose che magari non si vedono e che ci permettono di ottenere qualcosa in termini di tempi sul giro".

"Quindi sì, questo è il nostro intento. L'anno scorso eravamo abbastanza orgogliosi di questo ed abbiamo le stesse risorse, se non leggermente migliori. Quindi sta a noi portare a termine il lavoro".

Szafnauer ha avvertito però che il programma di sviluppo deve avere un senso anche dal punto di vista finanziario.

"Dobbiamo bilanciare gli aggiornamenti con il budget cap", ha detto. "E non potremo farne troppo spesso se spendiamo troppo".

"A volte è necessario aspettare e raggrupparli tutti insieme. Tuttavia, ci sono aggiornamenti che non costano molto e si sa che sono già pronti. E questi li porteremo subito".

