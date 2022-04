F1 | Alpine più leggera di 4 kg: arrivato un nuovo fondo

Carica lettore audio

Fra i team più attivi nel portare delle modifiche a Melbourne c’è l’Alpine. La squadra di Enstone ha già dichiarato che utilizzerà il terzo motore termico Renault sulla monoposto di Fernando Alonso, visto che ha patito a Jeddah il cedimento della pompa dell’acqua, particolare che è stato analizzato nella sede di Viry Chatillon, dove il guaio è stato individuato e risolto.

Mentre i tecnici diretti da Bruno Famin lavorano sull’affidabilità della power unit Renault E-Tech RE22, nella sede di Enstone hanno cercato di alleggerire la A522 che è risultata sovrappeso rispetto al limite fissato dalla FIA di 798 kg.

Pat Fry, direttore tecnico Alpine F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Pat Fry, direttore tecnico Alpine, nei giorni scorsi si era molto lamentato del fatto che alcune squadre (in particolare Ferrari e Mercedes) avessero potuto beneficiare di due tiranti utili a bloccare le flessioni del fondo davanti alle ruote posteriori, mentre la sua squadra si era limitata a realizzare un fondo decisamente più rigido, ma anche più pesante.

L’Alpine ha introdotto degli alleggerimenti che valgono 3-4 chili e un intervento importante è stato fatto proprio sul fondo, allineando le scelte di Enstone a quelle degli avversari. Nella foto di Giorgio Piola si può proprio osservare l’arrivo del pezzo nuovo giunto nel paddock dell’Albart Park.

Il team diretto da Otmar Szfnauer occupa attualmente il quarto posto nella classifica del mondiale Costruttori e l’intenzione del marchio transalpino è di restare nelle piazze a ridosso dei tre team, per cui hanno giocato d’anticipo rispetto agli aggiornamenti che le altre squadre riusciranno a portare in pista non prima di Imola o di Barcellona.

Alpine A522: l'ala anteriore più scarica Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Osservando l’ala anteriore della A522 che è tornata al più consono colore blu, dopo due GP in livrea rosa in ossequio del main sponsor BWT, si osserva la disponibilità di una soluzione più scarica con l’ultimo flap, in alto, meno resistente e privo del nolder se non in una porzione molto limitata.