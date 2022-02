F1 | Alpine, Permane: "Convinti che la macchina sia buona"

Carica lettore audio

Nella prima sessione di test pre-stagionali 2022 di Formula 1 svolta a Barcellona, Alpine non ha mai dato l'occasione di far parlare di sé se non nell'ultimo giorno, quando un guasto idraulico ha innescato un principio d'incendio sulla A522 di Fernando Alonso e ha costretto il team a terminare anzitempo le prove catalane.

A prima vista una tre giorni molto complessa per il team di Enstone, fatta di un guasto che ha fatto perdere quasi un'intera giornata di lavoro e priva di sussulti cronologici che nei primi test stagionali non contano niente, ma spesso danno quel pizzico di morale in più che non guasta mai.

A fronte delle apparenze, in Alpine il clima sembra essere piuttosto ottimista in vista della prima parte di stagione 2022. Alan Permane, direttore sportivo di Alpine, ha fatto il punto sulla tre giorni di test di Barcellona della propria squadra, ostentando un ottimismo che, in assenza delle sue parole, sarebbe stato difficilmente pronosticabile.

"Non voglio sembrare quello che accampa scuse e non sto dicendo che batteremo Mercedes e Red Bull, ma penso che siamo in una buona posizione. L'ultimo giro che ha fatto Fernando prima di fermarsi in pista, anche se era solo un giro, può essere paragonato a quello che Max Verstappen ha fatto in contemporanea a lui. E Max ha usato il DRS".

"Se sovrapponiamo i giri al GPS, cosa che possiamo fare con i sistemi che abbiamo in dotazione dalla FIA, le tracce dei due giri sono quasi identiche, a parte i rettilinei dove perdiamo una quantità enorme di tempo".

"Fernando era molto contento della macchina. Abbiamo trovato alcune cose significative sul set up durante la notte tra giovedì e venerdì e abbiamo davvero sistemato il retrotreno".

"Se avessimo messo un'altra C3 in quel momento, avremmo tolto altri 3 o 4 decimi. Saremmo stati molto, molto vicini. Non voglio dire che tutto stia andando bene e che siamo completamente rilassati. Naturalmente siamo preoccupati, ma non saremo certo in fondo alla classifica".

"Il mio istinto mi dice che probabilmente siamo un po' più vicini alla testa della classifica rispetto alla fine del 2021".

Alpine ha deciso di non usare il DRS nei test di Barcellona. Una scelta singolare, che Permane ha cercato di motivare: "Sarò onesto, è legato alla velocità massima, quindi è una questione di carico. Siamo solo prudenti. Non è che Alpine non potesse usarlo o avessimo paura di rompere qualcosa. Era solo questione di prudenza".

"Abbiamo solo pensato a non correre rischi. Abbiamo usato questa settimana per fare chilometri, poi andremo in Bahrain e allora saremo pronti per fare il nostro lavoro. E' un peccato non aver usato il DRS a Barcellona, perché è un grande guadagno in termini di prestazioni. Per noi significa aver perso più di 7 decimi al giro a Barcellona. Quindi tanto tempo. Ma a questo punto della stagione non importa".