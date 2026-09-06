F1 | Alpine: per la pole di Gasly a Monza è tornata l'ala che si apre al contrario collassando

Ci sono giornate magiche, ma ci sono anche luoghi speciali. Monza è uno di quelli per Pierre Gasly. Dopo il trionfo di sei anni fa con l’AlphaTauri, in quello che fu uno dei Gran Premi con la sceneggiatura meno scontata di sempre, quest’anno è arrivata anche la prima pole position in carriera nella maniera più inattesa possibile, e c’è qualcosa in comune, ossia la sorpresa.

Nemmeno la stessa Alpine aveva pronosticato di potersi inserire nella lotta per le primissime posizioni, ancor di più considerando che l’obiettivo all’inizio del sabato era quello di centrare la top 10 in qualifica, tra l’ottavo e il decimo posto. Un obiettivo più che realistico e alla portata, alla luce di quanto si era visto nelle prove libere, con la squadra in lotta con Racing Bulls e, seppur a fasi alterne, con l’Audi.

La classifica finale ha sorriso più di quanto ci si potesse aspettare, ma non è una pole frutto del caso, bensì meritata e guadagnata in pista. Certo, i giochi di scie hanno avuto il loro peso e non si può nascondere che Mercedes avesse realisticamente più margine con George Russell senza il "duello a distanza" con Max Verstappen nell’ultimo tentativo, ma le occasioni bisogna saperle sfruttare.

Pierre Gasly, Alpine Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Così ha fatto Alpine. La A526 è una vettura che, specie nella configurazione portata a Monza, non genera molta resistenza aerodinamica rispetto ad altre squadre e questo, indubbiamente, aiuta sugli allunghi. Già nelle libere si era potuto osservare come la squadra di Enstone registrasse ottime velocità di punta sui rettilinei, ma il punto era riuscire a trovare l’equilibrio in curva senza perdere troppo.

C’è però un aspetto curioso nella pole di questo weekend, perché nel pacchetto a basso carico si è vista anche una vecchia conoscenza, ossia l’ala posteriore che si apre al contrario facendo collassare i due flap. Una soluzione che si era vista nei test e nelle prime tre gare della stagione, Australia, Cina e Suzuka, per poi essere messa da parte in favore di un’apertura più tradizionale come il DRS dell’anno scorso.

Nel pacchetto a basso carico è invece tornata l’ala di inizio stagione, mentre sull’attuatore dell’ala sono stati rimossi tutti gli elementi aggiuntivi. Alpine, infatti, è stata la prima in assoluto nel corso di questa stagione a introdurre a Suzuka delle strutture apposite sul meccanismo di apertura dell’ala per trovare più carico aerodinamico, dando il via a un trend poi ripreso da tutte le altre squadre.

Confronto attuatore Alpine A526 Foto di: AG Galli

Su un tracciato come Monza, però, tutti quegli elementi aggiuntivi alla ricerca di carico non era ritenuti necessari e sono stati eliminati, tornando di fatto alla primissima specifica di inizio anno, ritenuta più efficiente anche nell’interazione con il diffusore. È bene tenere a mente che a Zandvoort, due settimane fa, era arrivato un grosso pacchetto di novità tecniche atteso da molto, con cui la A526 ha trovato parte di quel carico che le mancava, e questo è stato soprattutto utile nei curvoni.

Ciò non vuol dire che, improvvisamente, l’Alpine è diventata una vettura di riferimento nella percorrenza di curva, ma che è riuscita a trovare quei pochi km/h in più necessari utili a non vanificare quanto guadagnato sui rettilinei.

“Il nostro pacchetto non genera molto drag, ed è un grande vantaggio: ci aiuta nella velocità di punta, cosa che tutti possono vedere, quindi anche domani saremo difficili da superare, il che è positivo. Penso davvero che questo circuito si adatti alla nostra vettura, senza dubbio, con tutto l’alta velocità. E la squadra ha fatto un ottimo lavoro nel gestire tutto alla perfezione”, ha spiegato Steve Nielsen, TP Alpine.