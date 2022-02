F1 | Alpine: Pat Fry nuovo capo tecnico con l'aiuto di Harman

Carica lettore audio

L’Alpine, dopo l’uscita di Marcin Budkowski dal vertice tecnico, ha ridistribuito gli incarichi in vista dell’inizio della stagione 2022: Pat Fry è stato nominato nuovo Chief Technical Officer, mentre il direttore tecnico diventa Matthew Harman.

La squadra di Enstone, quindi, non ha cercato delle figure esterne ma ha puntato a far crescere gli ingegneri dell’organico. Pat Fry, 57enne inglese, con un passato in Benetton, McLaren, Ferrari e Manor, è entrato in Renault nel 2019 prima che il team venisse rinominato Alpine.

Tecnico molto esperto è stato scelto da Luca De Meo, CEO del Gruppo Renault, e da Laurent Rossi, amministratore delegato di Alpine, per eseguire il piano che dovrebbe portare il marchio transalpino a vincere il mondiale di F1 in 100 GP (considerando che nel conto entrano anche le gare disputate l’anno scorso).

Pat dovrà curare la ricerca delle prestazioni della monoposto, lavorando sia sullo sviluppo della struttura di Enstone che nella scelta delle persone, mentre Matthew Harmann diventa direttore tecnico dopo essere stato il direttore dell’ingegneria.

Ex telaista della Mercedes dove è stato un punto di riferimento per 18 anni fino al 2019, l’inglese farà valere le sue capacità di telaista nell’integrazione fra vettura e power unit, per cui avrà un legame molto stretto con i motoristi di Viry Chatillon.

Secondo Laurent Rossi l’accoppiata di tecnici molto esperti dovrebbe permettere un importante salto di qualità nel team Alpine.