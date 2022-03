F1 | Alpine offre Piastri a McLaren se Ricciardo non sarà pronto

Carica lettore audio

Nel corso dell'ultimo pomeriggio di test pre-stagionali 2022 di Formula 1 in corso a Sakhir, Alpine ha sorpreso tutti mettendo a disposizione di McLaren il suo giovane talento Oscar Piastri per il Gran Premio del Bahrain.

Il team di Woking è attualmente senza Daniel Ricciardo perché risultato positivo al COVID-19 dopo un tampone effettuato nella giornata di ieri. Lando Norris ha preso parte a tutti e tre i giorni di test di Sakhir, mentre Daniel ha fatto solo il filming day di mercoledì scorso.

In vista del primo gran premio della stagione 2022 di Formula 1, che si terrà proprio a Sakhir la prossima settimana, Alpine ha aperto alla possibilità che, qualora Ricciardo non fosse ancora disponibile, McLaren possa valutare l'opzione di prendere Oscar Piastri per farlo esordire in Formula 1 accanto a Lando Norris.

Daniel Ricciardo, McLaren, durante l'intervista Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

La notizia è stata diffusa direttamente dal team di Enstone tramite un breve comunicato pubblicato sui propri profili delle pagine dei principali social network. Questo recita così.

"Nello spirito di offrire le migliori opportunità nel motorsport alla nostra academy di giovani talenti, abbiamo concordato con McLaren che il team di Woking possa chiamare il pilota di riserva di Alpine, Oscar Piastri, nel caso in cui uno dei loro piloti titolari non fossero in grado di correre".

Un comunicato breve ma chiaro, per un patto che darebbe vantaggi a entrambi i team. Alpine potrebbe far esordire uno dei talenti più brillanti degli ultimi anni, pilota che ha sotto contratto e che deve impiegare per non tenerlo parcheggiato. McLaren, invece, potrebbe avere un buon sostituto qualora Ricciardo non riuscisse a prendere parte alla prima uscita stagionale.