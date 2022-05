F1 | Alpine: Ocon non prenderà parte alle qualifiche di Miami

Carica lettore audio

A pochi minuti dal via delle Qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1, arrivano brutte notizie per Alpine ed Esteban Ocon. Il pilota francese non prenderà parte alle prove ufficiali che andranno a delineare lo schieramento di partenza della gara di domani.

Ocon è stato autore di un incidente avvenuto alla Curva 13 dell'autodromo cittadino che è stato pensato attorno all'Hard Rock Stadium, impianto che ospita i Miami Dolphins di NFL.

La dinamica dell'incidente è stata molto simile a quella che ieri ha visto protagonista Carlos Sainz. L'incidente di Ocon sembrava aver avuto le stesse conseguenze, ovvero lavoro extra per i meccanici Alpine, ma dopo un'ispezione approfondita il team ha capito che la vettura aveva problemi più seri del previsto.

L'analisi fatta pochi minuti fa ha riscontrato la rottura del telaio della A522 di Ocon. per questo Esteban non potrà prendere parte alle qualifiche del GP di Miami.

"Purtroppo dobbiamo confermare che Esteban non prenderà parte alle qualifiche questo pomeriggio", ha affermato Alpine in un breve comunicato.

"Il suo telaio si è rotto nell'impatto con le barriere e non potrà essere cambiato in tempo per le qualifiche. Esteban, fortunatamente, sta fisicamente bene e potrà gareggiare domani".