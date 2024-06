F1 | Alpine: Ocon e Gasly si alterneranno col telaio più pesante

Sin dall'inizio della stagione, Alpine è stata al centro dell'attenzione per il fatto che la sua vettura fosse sopra il peso minimo imposto dalla Federazione, complici i tanti interventi fatti in inverno al telaio. Non riuscendo a superare in tempi brevi i test di resistenza e sicurezza della FIA con una scocca alleggerita, la scuderia francese è stata costretta a rinforzare il telaio, a costo però di aggiungere altro peso superando così il limite minimo.

Nel corso del fine settimana canadese a Montréal, Gasly e Ocon hanno entrambi concluso in zona punti, dando qualche spunto positivo, seppur agevolato chiaramente dagli errori o i ritiri di vetture sulla carta più veloci. La qualifica lasciava presumere una gara sicuramente più difficile, soprattutto per Esteban Ocon, il quale era aveva ottenuto solamente un 18° posto venendo eliminato in Q1, al contrario del proprio compagno di squadra.

Oltre a dover fare i conti con il traffico, Ocon ha spiegato che parte del suo deficit nei confronti di Gasly è dovuto al fatto di aver usato un telaio più pesante rispetto a quello del connazionale da Miami.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Da un paio di Gran Premi la mia macchina è molto più pesante di quella di Pierre. Nel corso dell'anno ci alterneremo in modo equo, questo è molto chiaro, ma da Miami è così. Quando tutte queste cose si sommano, diventa difficile passare la Q1".

Mentre Alpine ha continuato a lavorare dietro le quinte per abbassare il peso della monoposto, è emerso che la differenza tra le due vetture sia circa di 3 kg, un valore che tendenzialmente si fa corrispondere in linea generale attorno a un decimo di svantaggio.

Ocon ha iniziato la stagione con il telaio Alpine più leggero, prima di altenarsi con Gasly, e si prevede che i due piloti si scambieranno nuovamente le scocche più avanti per mantenere la situazione equa. Si tratta di una prassi usata anche in altri team, tra cui quelli di vertice, alternando i telai tra i piloti, anche quando si tratta di unità all'apparenza quasi identiche in termini di specifiche. In questo caso, invece, vi è una ragione ulteriore per scambiare le scocche tra i piloti, ovvero un gap prestazionale. Generalmente durante l'anno vengono prodotte più scocche e non è un mistero che, fino a Shanghai, Alpine non avesse un telaio di scorta, ma è chiaro che realisticamente la produzione di un'altra unità richiederà del tempo, anche perché la priorità verrà data alla produzione degli aggiornamenti.

"Ocon era più leggero all'inizio dell'anno e poi ovviamente ci siamo scambiati i pezzi, quindi io sono più leggero di un chilo o qualcosa del genere. È ancora molto vicino", ha detto Gasly.

Pierre Gasly, Alpine F1 Team Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images