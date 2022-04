F1 | Alpine: nuovo fondo più leggero solo per Alonso

Carica lettore audio

L’Alpine ha introdotto sulla A522 un nuovo fondo che è stato assegnato a Fernando Alonso, anziché a Esteban Ocon che è il pilota che finora ha raccolto più punti per la squadra di Enstone.

La decisione non ha creato alcuna frizione all’interno del marchio transalpino, essendo stata perfettamente condivisa fra i tecnici e i due piloti.

E bisogna dire che il pilota spagnolo ha ripagato la squadra della fiducia che gli è stata accordata, visto che l’asturiano si è piazzato al quinto posto alla conclusione delle qualifiche, dando la chiara sensazione di come l’Alpine sia in una fase di crescita che le permette di consolidare il quinto posto nella classifica del mondiale Costruttori.

Il nuovo fondo è di disegno quasi identico a quello precedente visto in Australia (sono diversi gli sfoghi d'aria per limitare il porpoising), ma è stato fatto un importante lavoro per ridurre il peso in modo tale da avvicinare la vettura al limite minimo di 798 kg.

La riprova è data dal fatto che anche l’Alpine ha fatto ricorso ai due tiranti che la FIA ha concesso alle squadre per irrigidire i fondi: Pat Fry si era lamentato nelle gare scorse, sostenendo che la Federazione Internazionale ha favorito alcune squadre (segnatamente Mercedes e Ferrari) mentre la A522 ha utilizzato un fondo con un marciapiede particolarmente rigido e pesante per rispettare le norme.