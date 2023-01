F1 | Alpine: nuova pompa dell'acqua per migliorare l'affidabilità

Carica lettore audio

Se da un lato l'Alpine ha fatto dei progressi importanti in termini di velocità nel 2022, emergendo come il team migliore alle spalle di Red Bull, Ferrari e Mercedes, dall'altro ha subito una serie di frustranti ritiri.

Questi ritiri hanno lasciato Fernando Alonso particolarmente irritato, soprattutto perché una serie di guasti al motore si è protratta fino alla fine della stagione.

Parlando dopo un l'ennesimo KO in Messico, Alonso ha detto di ritenere che l'Alpine non abbia fatto bene i compiti a casa.

"Penso che siamo impreparati", ha detto. "Quest'anno ho fatto esplodere cinque motori, credo. C'è stato il problema nelle qualifiche in Australia; in Austria non ho nemmeno iniziato la gara a causa di un blackout. Quindi credo che in 19 gare, più o meno il 50% dei casi, non abbiamo ottenuto i punti che meritavamo".

Sebbene la serie di problemi al motore sembri essere un grosso grattacapo, il responsabile dei motori Renault, Bruno Famin, insiste sul fatto che non c'è nulla di fondamentalmente sbagliato nella progettazione della power unit.

I problemi riguardavano invece le componenti ausiliarie del motore, come la pompa dell'acqua, e sono sulla buona strada per essere risolti per il 2023.

"Non abbiamo avuto problemi gravi sul motore in sé, sull'ICE", ha spiegato Famin, che si è unito al progetto F1 di Alpine all'inizio di quest'anno.

"Abbiamo avuto problemi a Singapore, ed è un dato di fatto. È stato molto strano, perché avere due problemi diversi nello spazio di appena otto giri è abbastanza incredibile, ma li abbiamo avuti".

"Tutti gli altri problemi che abbiamo avuto erano più che altro di natura ausiliaria: pompa dell'acqua e pompa del carburante. E questo è un problema che siamo abbastanza ottimisti di poter risolvere per il 2023".

Alpine mechanics push the retired car of Fernando Alonso, Alpine A522, into the garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Famin non vede la necessità da parte della Renault di ridurre le prestazioni della power unit e ritiene che un cambiamento di concetto in alcune parti esterne sarà sufficiente per risolvere i fattori che non hanno funzionato nel 2022.

"Penso che non torneremo indietro in nulla", ha detto. "Lavoreremo e stiamo già lavorando a fondo sui dettagli, soprattutto per quanto riguarda le parte ausiliarie".

"La pompa dell'acqua è stata un problema per tutta la stagione. Nel 2022 l'abbiamo migliorata il più possibile, ma evidentemente non è stato sufficiente".

"Abbiamo dovuto cambiare la concezione stessa della pompa dell'acqua e la cambieremo per il 2023. Speriamo quindi che il problema sia risolto a partire dal prossimo anno".

Famin pensa anche che ci saranno dei vantaggi grazie alla possibilità di convalidare meglio l'affidabilità delle componenti quest'inverno, dopo aver spinto le cose al limite nella ricerca delle prestazioni in vista dell'introduzione del congelamento del motore all'inizio del 2022.

"Stiamo spingendo i nostri processi di convalida, cercando di migliorarli e di farlo nel miglior modo possibile, molto meglio di quanto abbiamo fatto nel 2022", ha detto.

"Se non lo abbiamo fatto completamente nel 2022, non è stato perché non lo volessimo. È stato perché abbiamo preferito spingere sul lato dello sviluppo".

"L'obiettivo per il 2023 è mantenere sicuramente lo stesso livello di prestazioni e rendere tutto più affidabile", ha concluso.