F1 | Alpine: la fame d'aria fa aprire delle branchie enormi

Carica lettore audio

È proprio il caso di chiamarla fame di aria: l’Alpine teme per l’affidabilità del motore Renault e non ha esitato ad aprire delle vistosissime branchie ai lati del cofano motore per facilitare l’estrazione dell’aria calda dalle fiancate per raffreddare la power unit francese.

Il circuito Hermanos Rodriguez si trova a una quota di oltre 2.200 metri di altezza e non è una sorpresa che uno dei problemi da risolvere sia quello della rarefazione dell’aria che riduce sensibilmente la capacità di raffreddamento del motore e dei freni, richiedendo un adeguamento degli impianti per assicurare la piena affidabilità dei sistemi.

Alpine A522: le vistose branchie aperte in Messico Photo by: Giorgio Piola Alpine A522: i soliti sfoghi d'aria ai lati del cofano motore Photo by: Giorgio Piola

L’Alpine, quindi, su un tracciato nel quale non conta l’efficienza aerodinamica, ma il carico verticale (si usano le ali che si montano solo un tracciato cittadino come Monte Carlo, anche se si toccano velocità massime da record prossime ai 370 km/H), i tecnici di Pat Fry hanno preferito introdurre delle branchie vistose: la A522 è indiscutibilmente la monoposto più aperta.

Meglio non correre rischi visto che la squadra di Enstone è in lizza per il quarto posto nel mondiale Costruttori con la McLaren e un eventuale passo falso potrebbe vanificare il vantaggio acquisito nei confronti del team di Woking dopo che il collegio dei commissari sportivi del GP degli Stati Uniti ha annullato la penalità inflitta a Fernando Alonso per la perdita dello specchietto in gara.