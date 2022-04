F1 | Alpine: irrecuperabile il motore di Alonso KO a Jeddah

Carica lettore audio

Dopo aver concluso il GP del Bahrain in nona piazza, la Alpine ha riscontrato un problema sulla power unit della monoposto di Fernando Alonso e lo spagnolo è stato costretto ad adottare un nuovo motore in occasione del GP di Jeddah.

In Arabia Saudita la Alpine ha mostrato un ritmo convincente ed Alonso è riuscito a lottare con le vetture di riferimento del gruppo di metà classifica prima che un problema alla power unit della A522 lo costringesse al ritiro.

Secondo il team principal della scuderia francese, Laurent Rossi, il guasto è relativo alla pompa dell’acqua e dopo aver valutato una sostituzione di quella componente, a seguito di una attenta analisi della centralina, è emerso come la riparazione del pezzo sarebbe stata impossibile.

“Abbiamo identificato la causa del problema e spero che sia risolto in tempo per Melbourne. Il guasto è dovuto alla novità del progetto della power unit. Il motore stesso, il suo design e le scelte di progettazione non dovrebbero essere messe in discussione perché l’unità sta fornendo i dati che ci aspettavamo”.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Il problema ha riguardato la pompa dell’acqua, elemento che è integrato nel motore, e quando si è rotta è caduta sul fondo del circuito di raffreddamento. Se avessimo voluto riparare il guasto avremmo dovuto rompere il sigillo. Abbiamo quindi perso il motore ed anche se l’integrità della power unit non è stata interessata dal problema, noi ci troviamo con un motore in meno” ha dichiarato Rossi ad Autohebdo.

Questa scelta comporterà per Alonso l’utilizzo in Australia della terza power unit, l’ultima a disposizione prima di incorrere in penalità, salvo che il team non riesca a recuperare il motore adottato in Bahrain.

Qualora il motore utilizzato a Sakhir, sostituito a scopo precauzionale, dovesse risultare danneggiato la Alpine sarebbe costretta ad adottare una quarta unità ed Alonso dovrebbe subire un arretramento in griglia di partenza.

Prima dell’inizio della stagione, complice il congelamento delle power unit entrato in vigore quest’anno, Renault ha completamento rivoluzionato il proprio motore dando priorità alla potenza prima che all’affidabilità.

Una decisione coraggiosa che potrebbe però ritorcersi contro la Casa francese che adesso si trova sul filo delle penalità dopo appena 2 delle 23 gare previste in questa stagione.