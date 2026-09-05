F1 | Alpine in pole dopo 19 anni e Briatore gode: "Se vogliamo sognare proviamo a vincere. Ma possiamo fare Top 4"

Tutti a guardare Russell, le scie Mercedes (non quelle chimiche), le Ferrari e le McLaren riprese proprio sul più bello. Ma nessuno se non al muretto Alpine avrebbe mai scommesso un euro sulla pole position dell'Alpine.

E invece Pierre Gasly ha pensato bene di ribaltare ogni certezza, ogni convinzione, ogni stabilità diventando la scheggia - è proprio il caso di dirlo - impazzita che ha scompaginato le certezze di una Formula 1 che, al netto delle polemiche sul regolamento tecnico, tiene incollati alla poltrona o, per chi ha potuto, al seggiolino dell'Autodromo di Monza.

Alpine di nuovo in pole, una cosa impensabile che ha probabilmente reso umidi gli occhi di una persona che in Formula 1, così come nella vita, ne ha viste davvero tante. Flavio Briatore si è giustamente goduto la pole position e lo ha fatto con emozione.

"Piangere... ora esageriamo. Ma erano 16 anni che il team non faceva una pole. E' una grande soddisfazione per il team, per tutti. Per Pierre (Gasly), che ha fatto un grandissimo lavoro, per Franco (Colapinto)".

"Colapinto ha colto il settimo tempo e i distacchi è questione di pochi decimi. Abbiamo fatto un super lavoro con le scie e più di così oggi non avremmo potuto fare".

"Ma abbiamo visto già oggi che eravamo molto, molto competitivi, per cui eravamo lì. Secondo me ci mancava un decimo, ma a (David) Sanchez (direttore tecnico di Alpine) prima ho detto: 'Secondo me oggi facciamo la pole'. Ed è arrivata".

Flavio Briatore, Alpine Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

La pole è acquisita, ma la gara è domani e i punti importanti saranno in palio proprio tra meno di 24 ore. A questo punto vale la pena scegliere: sognare e cercare la vittoria o puntare realisticamente al miglior piazzamento possibile? Briatore sembra non avere scelto, anche se dietro i suoi occhiali, la fame di vittoria non è riuscita a rimanere celata.

"Se vuoi sognare provi a vincere. Se non vuoi sognare provi ad arrivare tra i primi 3 o 4, un risultato alla nostra portata".

Dopo il podio perso per via della decisione della Corte d'Appello FIA, sarebbe stato impossibile non commentare la pole toccando questo tema.

"E' bello tornare davanti anche dopo quello che è successo ieri. Perché quello che è successo ieri non è bello per niente. Comunque questa è la dimostrazione che bisogna sempre reagire, anche quando le cose non vanno bene bisogna sempre reagire".

"Quando hai un team in costruzione, un risultato così è veramente una botta di sicurezza per tutti. Vuol dire che stiamo diventando bravi e possiamo lavorare con più tranquillità", ha concluso Briatore.