F1 | Alpine felice: "Il nuovo fondo va 2 volte meglio del previsto"

In poco più di una settimana Alpine è passata dalle stalle alle stelle, ovvero dal perdere il quarto posto nel Mondiale Costruttori di F1 a riconquistarlo nella lotta serrata che c'è e ci sarà fino al termine della stagione con la McLaren.

Se a Singapore il team che ha sede a Enstone aveva dovuto cedere il passo ai rivali a causa di un duplice guasto sulle monoposto francesi, a Suzuka la situazione è stata completamente ribaltata grazie al gran quarto posto di Esteban Ocon, ottenuto con le unghie e i denti, dopo una strenua difesa nei confronti di Lewis Hamilton.

Non bisogna poi dimenticare il settimo posto finale di Fernando Alonso, che solo per 11 millesimi non si è trasformato in un sesto. Il tutto a corredo di una pessima prestazione di McLaren: un solo punto totalizzato grazie al decimo posto di Lando Norris, mentre Daniel Ricciardo non è andato oltre l'11esimo dopo l'ennesima gara da comprimario.

Alpine ora è quarta con 143 punti contro i 130 di McLaren. Sebbene Marina Bay sia stata per il team transalpino una pista stregata in questa occasione, le monoposto avevano comunque dimostrato un ottimo passo gara. A Suzuka le cose sono migliorate grazie all'affidabilità, che ha permesso alle A522 di arrivare in fondo.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Le ultime novità introdotte, prima tra queste un fondo di nuova concezione, ha aiutato Fernando Alonso ed Esteban Ocon a fare meglio non solo delle McLaren, ma anche a mettersi alle spalle le Mercedes.

Alan Permane, direttore sportivo di Alpine, ha spiegato che tutti i vantaggi mostrati dalle A522 nel corso delle ultime gare, così come la crescita mostrata nel corso della stagione, è da attribuire soprattutto all'ottimo funzionamento della galleria del vento.

"La galleria del vento funziona molto, molto bene. Stiamo trovando un sacco di cose che funzionano. Avevamo previsto un aggiornamento per Singapore e quello ha funzionato due volte meglio di quanto ci aspettassimo, onestamente".

A Suzuka Alpine ha usato lo stesso fondo introdotto a Singapore. Si tratta del quarto tipo di fondo creato per le A522. Ad Austin, prossimo appuntamento del Mondiale, arriverà addirittura una quinta versione, anche se meno appariscente dell'attuale.

"La versione usata a Suzuka è la quarta del nostro fondo. In effetti ad Austin sarà una sorta di versione 4B, perché abbiamo un altro aggiornamento. Non sarà così grande come quello usato a Suzuka", ha confermato Permane.