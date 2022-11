F1 | Alpine: i problemi al motore di Alonso dovuti alla sfortuna

Carica lettore audio

Lo scorso Gran Premio del Messico è stato amaro per Fernando Alonso. Lo spagnolo è stato costretto a ritirarsi al 64° giro per un problema a un cilindro mentre occupava il settimo posto e lo zero in classifica è costato all'Alpine punti preziosi nella sua battaglia con la McLaren per il quarto posto nel campionato mondiale di F1.

Dopo la gara, Alonso ha riflettuto su quanti problemi al motore ha avuto nel 2022 e su come questi guai sembrano sempre capitare sulla sua auto.

"Anche in questo caso si è trattato di un problema al motore", ha detto Szafnauer quando gli è stato chiesto cosa fosse accaduto. "Non abbiamo le stesse persone che preparano un motore di Esteban o un motore di Fernando, sono tutti mescolati”.

"Può succedere che si rompa un motore, ma è più difficile che si verifichi sempre da una parte o dall'altra. Quando ero alla Honda non ricordo quanti guasti al motore abbia avuto Takuma Sato, mi sembra 13 in un anno, mentre Jenson Button zero”.

"La domanda sorgeva sempre ed a quel punto ci siamo chiesti se Takuma guidasse in modo così diverso da Jenson da far sì che il problema si verificasse sempre dalla sua parte. Penso che sia stata solo la sfortuna del sorteggio così come accaduto questa volta".

Un esasperato Fernando Alonso, Alpine F1 Team, dopo il ritiro dalla gara Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Szafnauer ha poi ammesso di comprendere la rabbia di Alonso: "Ci scusiamo con Fernando. Ci si sente sempre frustrati quando si gestisce una gara e sai che i punti sono in tasca. Questo rende il tutto ancora più frustrante. Quindi lo capisco".

La gara è andata inizialmente secondo i piani per Alpine, con Alonso e il compagno di squadra Esteban Ocon che hanno preceduto le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Alonso ha successivamente sopravanzato anche Valtteri Bottas, imitato poco dopo da Ocon.

"Una volta che eravamo davanti a loro, si trattava solo di gestire", ha detto Szafnauer. "Fernando, ad esempio, guidava circa un secondo al giro più lentamente di quanto avrebbe potuto. Poi abbiamo gestito le temperature e i freni. Sapevamo che sarebbe stato difficile arrivare alla fine”.

"Esteban, d'altro canto, ha fatto un ottimo lavoro per stare davanti alle McLaren. Inizialmente avevamo deciso di passare alle dure, ma poi abbiamo visto che anche le soft erano una scelta valida osservando gli altri. Non abbiamo reagito troppo in fretta, ma i tempi di Lewis con le dure erano davvero buoni”.

"Quindi abbiamo mantenuto la nostra strategia che avrebbe funzionato bene fino alla fine. Fernando, però, ha avuto un problema ai cilindri che lo ha costretto a fermarsi. Abbiamo cercato di farlo rientrare a fatica, ma alla fine non ce l'ha fatta. Ha avuto questo problema per circa 13-14 giri prima che fosse costretto allo stop".

La buona notizia per Alonso è che dovrebbe avere abbastanza elementi della power unit per superare le ultime due gare senza penalità: "Questo motore non avrebbe mai funzionato in ogni caso. Tuttavia, la causa principale non la conosciamo ancora. Potrebbe essere stata una candela, un anello del pistone o altro".

Szafnauer ha poi rivelato come anche Ocon non abbia avuto una gara semplice per raggiungere l'ottavo posto.

"Esteban nella seconda metà della gara ha iniziato a perdere pressione. Non sappiamo ancora da cosa sia dipeso, ma sembra che si trattasse di una piccola perdita d'acqua nel sistema idraulico. Fortunatamente non ha causato alcun danno, ma non conosciamo la causa principale".