F1 | Alpine ha svelato la A523: muso Aston e retrotreno evoluto

L'ultima presentazione di monoposto 2023 di Formula 1 è andata in scena questa sera, a Londra, con Alpine che è stata grande protagonista svelando la sua nuova arma: la A523.

Si tratta della monoposto che dovrà consentire al team francese non solo di confermarsi almeno al quarto posto nel Mondiale Costruttori, ma anche di fare un passo avanti nelle prestazioni avvicinandosi ai tre top team che nel 2022 si sono divisi le vittorie dei gran premi, ovvero Red Bull, Ferrari e Mercedes.

La A523 ha già fatto il proprio esordio in pista nello shakedown svolto sul tracciato di Silverstone tre giorni fa e oggi, finalmente, è stato possibile carpire le forme, le idee e i concetti della monoposto nata e creata negli stabilimenti di Enstone.

La nuova Alpine appare molto diversa dalla sua progenitrice nella parte anteriore, con un muso e un'ala completamente ridisegnati rispetto a quelli usati l'anno passato. Il muso perde le sue rotondità e diventa piatto nella superficie superiore, andando ad agganciarsi al primo elemento dell'ala.

L'ala stessa perde il piccolo cucchiaio in direzione del muso proprio per via dell'attacco al primo elemento e, dal centro rialzato, va a spiovere verso gli endplate creando un passaggio d'aria verso T-tray e i canali Venturi. Una soluzione già adottata da Aston Martin sulla AMR22 (comparazione qui sotto), la monoposto dello scorso anno, su cui, però, questa soluzione sembrava più estrema di quella adottata sulla monoposto francese.

Interessante invece il cambiamenti del triangolo inferiore delle sospensioni anteriori. L'aggancio alla scocca è stato alzato di qualche centimetro rispetto alla passata stagione. Rimanendo in tema di sospensioni, gli ingegneri di Enstone hanno optato per lo schema push-rod sia all'anteriore che al posteriore. La parte centrale della vettura sembra non aver subìto grossi stravolgimenti. La bocca delle pance si trova sempre nella stessa posizione ed è della stessa forma. Stesso discorso per l'airscope.

E' stato modificato il disegno delle pance proprio nella zona sotto la bocca delle stesse e lo scivolo verso il fondo della A523. Cambia anche il cofano motore e lo fa in due punti ben precisi. Il primo è legato ai gradini che portano a sfogare l'aria sulla beam wing dell'ala posteriore. L'anno scorso il gradino era orizzontale, mentre la A523 ne presenta uno leggermente arcuato.

La seconda modifica, ed è stata evidente durante la sessione di shakedown svolta tre giorni or sono sulla pista britannica di Silverstone, è la pinna ora molto più piccola e frastagliata, mentre l'anno scorso era più grande e senza dentellature.

Per quanto riguarda invece la livrea, questa è molto simile a quella utilizzata nel 2022. Tre le modifiche più evidenti: a prima riguarda i copri cerchi in metallo, su cui è stato apposto un cerchio rosa con inserto azzurro nelle ruote dietro e con schema di colori opposto in quelle anteriori.

La seconda novità, invece, riguarda le pance. Il rosa portato dallo sponsor BWT si estende avvicinandosi molto alla bocca delle stesse, ma si tratta di una modifica molto piccola. L'ultima modifica evidente è la scelta di lasciare nero il gradino - uno per parte - del cofano motore dove trovano collocazione anche le feritoie per il raffreddamento del retrotreno.

Nel corso della presentazione è stata svelata anche la livrea completamente rosa su una showcar, legata evidentemente alla presenza del title sponsor BWT. Lo scorso anno il team aveva corso ai primi 2 gran premi con la livrea opposta a quella che poi ha usato per il resto della stagione. Stavolta la colorazione rosa prevede solo quella tonalità, senza la presenza dell'azzurro Alpine e sarà utilizzata per i primi 3 eventi della stagione (Bahrain, Arabia Saudita e Australia).

Di fatto la A523 è un'evoluzione della A522, fedele ai concetti già espressi la passata stagione che ha portato il team a battere McLaren e a chiudere al quarto posto nel Mondiale Costruttori.

Confermato Esteban Ocon - contratto prolungato per più anni - la grande novità dal punto di vista della line up è l'arrivo di un altro pilota francese, Pierre Gasly, il quale è chiamato a sostituire nientemeno che Fernando Alonso, passato in Aston Martin dopo aver firmato un contratto pluriennale.