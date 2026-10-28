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F1 | Alpine: Gasly a punti nonostante i tanti danni nel contatto con Bearman. 10 i punti di carico persi

Ad Austin il francese ha portato ancora a punti l'Alpine nonostante la monoposto danneggiata nel contatto con la Haas di Bearman. Il quinto posto nel Mondiale Costruttori, però, è sempre più lontano.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 28 ott 2026, 08:40

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Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A punti, un punto, nonostante tutto. Pierre Gasly ha regalato ad Alpine un'altra Top 10 in una stagione molto più ricca di soddisfazioni rispetto al 2025. Eppure ad Austin non è andato tutto nel migliore dei modi.

Al secondo giro del gran premio texano, Pierre è stato attaccato da Oliver Bearman in curva 13. L'obiettivo del britannico era chiaramente quello di entrare in Top 10 e riportare ancora la Haas a punti.

La manovra di Oliver, però, non è andata a buon fine. Lo spazio a sua disposizione si è via via ridotto e Bearman ha provato a mettere due ruote sulla parte gialla del cordolo, fuori dalla pista. Nonostante questo tentativo estremo di evitare il contatto, la ruota anteriore sinistra è finita contro la fiancata dell'Alpine.

Il contatto tra le due vetture è stato lieve, ma ha provocato danni ingenti sulla A526 del transalpino. L'accaduto ha portato i commissari sportivi a infliggere a Bearman 10 secondi di penalità.

"E' un peccato per il contatto con Ollie, perché è stato un tocco lieve, ma ha danneggiato una porzione piuttosto ampia del lato destro del fondo, sia nella parte anteriore sia in quella centrale", ha detto Gasly al termine della gara di Austin.

Liam Lawson, Racing Bulls, Pierre Gasly, Alpine, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Logan Riely / Getty Images

"Credo che abbiamo perso quasi 10 punti di carico aerodinamico, quindi il nostro pomeriggio è diventato decisamente più complicato.

I danni alla A526 hanno però lasciato un dubbio in Gasly: cosa sarebbe stato in grado di fare con una monoposto senza danni? Avrebbe potuto lottare con Lawson per la nona piazza?

Una domanda legittima, considerando che Racing Bulls è ormai lanciata verso il quinto posto nel Mondiale Costruttori e che solo finendo davanti alle VCARB03 Alpine può continuare a sognare la rimonta.

"Considerando che eravamo decimi, sono soddisfatto del risultato. Mi sarebbe piaciuto vedere cosa avremmo potuto fare contro Liam senza quei danni, ma non lo sapremo mai".

"Onestamente, non è diventata inguidabile. Penso semplicemente che ci mancasse aderenza complessiva. In ogni caso, era evidente che avevamo perso carico aerodinamico, e questo non è mai l'ideale. Considerate queste circostanze, penso che possiamo essere soddisfatti di portare a casa un punto".

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