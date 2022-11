F1 | Alpine: fuoco e fiamme fra Alonso e Ocon dopo le sportellate

Carica lettore audio

“Non vedo l’ora di essere ad Abu Dhabi e di poter provare la macchina… verde”. Fernando Alonso come da tradizione è andato dritto al punto, confermando di essere impaziente di cambiare aria.

Quella nel box Alpine per lui (e non solo) è diventata pesante, e dalla gara sprint disputata ieri è arrivata l’ennesima conferma: la squadra non può più contare sulla collaborazione tra i suoi due piloti, e sarà così fino alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi.

Il tutto in un momento in cui l’Alpine ha bisogno di ogni punto per terminare la stagione al quarto posto nella classifica Costruttori.

Ieri Lando Norris di punti ne ha conquistati due, portando la McLaren a -5 dalla Alpine, ed il tutto in una gara in cui il passo delle due monoposto francesi si è confermato ottimo. Il duello fratricida nel corso del primo giro di gara ha distrutto le speranze dell’Alpine, e questa volta la maggiore responsabilità va imputata ad Alonso.

Un primo contatto tra i due alla curva 4 è stato l’antipasto di ciò che è accaduto poco dopo sul rettilineo, quando Fernando ha tamponato Ocon mettendo di fatto fine alle possibilità dei due di puntare alla top-8.

Alonso ha rotto l’ala anteriore, Ocon già nella prima toccata si era ritrovato con la fiancata danneggiata. A fine gara lo spagnolo ha rimediato 5 secondi di penalità, ma cambia poco, visto che si ritroveranno entrambi in nona fila sulla griglia di partenza di oggi.

Il briefing pre-gara non sarà semplice, anche perché i due piloti non hanno intenzione di parlarsi. “Non credo che lo farò”, ha confermato Ocon, e sulla stessa linea è anche Alonso: “Manca ancora un weekend, poi l’anno prossimo sarò altrove. Per me va bene così, il mio obiettivo è andare ad Abu Dhabi e fare il primo test con la macchina verde (l’Aston Martin)”.

“Siamo estremamente delusi da quanto è accaduto – ha commentato Otmar Szafnauer - siamo in una lotta molto serrata nel campionato Costruttori, un obiettivo per il quale oltre 1.000 dipendenti lavorano instancabilmente. Francamente, sia Esteban che Fernando devono fare ben altro per essere in linea con i grandi sforzi che sta facendo tutta la squadra, evitando incidenti in pista che compromettono le prestazioni dell'intero team. Oggi entrambi i piloti hanno deluso la squadra”.

A complicare ulteriormente le cose in casa Alpine è stato un incendio innescatosi sulla monoposto di Ocon in parco chiuso, e non è da escludere che il francese dovrà prendere il via della gara con una nuova power unit.