F1 | Alpine concorda l'uscita anticipata di Oscar Piastri

Le due squadre hanno discusso la situazione contrattuale di Piastri da quando, in estate, è stato annunciato come pilota McLaren per il 2023.

Data l'animosità che ha circondato il passaggio di Piastri alla squadra di Woking, l'Alpine è sembrata inizialmente riluttante a fare qualsiasi cosa che potesse aiutarlo a iniziare il suo rapporto con la nuova squadra, e le discussioni si sono trascinate per diverse settimane.

Tuttavia, il primo segnale di progresso è arrivato quando è emerso che Piastri ha recentemente trascorso due giorni al Paul Ricard al volante della MCL35M dell'anno scorso, la vettura utilizzata in precedenza per far fare i primi chilometri in F1 a Colton Herta, Alex Palou e Pato O'Ward.

Finora la McLaren non ha fornito alcun dettaglio sul test del Paul Ricard, se non la semplice conferma che si è svolto.

È stato raggiunto un accordo definitivo con Alpine per il rilascio formale di Piastri prima della fine dell'anno e il pilota australiano farà la sua prima apparizione pubblica con la McLaren sull'attuale MCL36 in occasione del test riservati ai giovani che andranno in scena ad Abu Dhabi nel martedì successivo al GP.

È chiaro che non prenderà parte alla FP1 nel weekend di gara di Abu Dhabi, poiché questo rientra in questa stagione agonistica.

In ogni caso, la McLaren ha già preso l'impegno di far partecipare O'Ward a quella sessione, dopo aver concesso a Palou un'uscita ad Austin.

Alex Palou, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il team principal dell'Alpine, Otmar Szafnauer, ha confermato a Motorsport.com che è stato raggiunto un accordo e che Piastri è libero di partecipare ai test di Abu Dhabi.

"C'è stata una trattativa per trovare un accordo sulle modalità di separazione", ha detto Szafnauer. "Stiamo tracciando una linea di demarcazione. Una volta terminata questa stagione, sarà libero di andare a fare quello che vuole".

Domandandogli del test del Paul Ricard, ha risposto: "Tutto ciò fa parte di questa storia".

Szafnauer e il team principal della McLaren, Andreas Seidl, dovrebbero commentare ulteriormente la situazione di Piastri nella conferenza stampa FIA di sabato in Brasile.

Come riportato in precedenza, Piastri non sarà l'unico pilota a provare con la sua nuova squadra al test di Abu Dhabi riservato ai giovani ed allo sviluppo degli pneumatici: Fernando Alonso guiderà per l'Aston Martin, Pierre Gasly per l'Alpine e Nyck de Vries per l'AlphaTauri.