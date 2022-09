F1 | Alpine cerca un pilota d'esperienza ma Doohan è un'opzione

Carica lettore audio

La squadra di Enstone è alla ricerca di un compagno di squadra per Esteban Ocon per il 2023, dopo che Fernando Alonso ha scelto di passare all'Aston Martin ed il pilota di riserva Oscar Piastri ha firmato per la McLaren.

Alpine, dopo la burrascosa rottura con l’australiano, ha messo gli occhi su Pierre Gasly dall'AlphaTauri, ma la Red Bull, che detiene il contratto del francese, ha dichiarato che lo rilascerà solo se riuscirà a portare in Formula 1 il pilota IndyCar Colton Herta.

Le possibilità di un accordo con Herta, tuttavia, sembrano però sempre più scarse dato che l'americano ha bisogno di ottenere la superlicenza e le speranze che gli venga concessa grazie ad un'esenzione dalla FIA sembrano flebili.

Sul mercato ci sono pochi altri piloti di esperienza in grado di fare al per l'Alpine. Daniel Ricciardo non ha ancora un piano definitivo per il 2023, ma ha lasciato il team Renault alla fine del 2020, mentre Nico Hulkenberg sembra ormai avviato verso il viale del tramonto della sua carriera.

Per questo motivo anche dei giovani interessanti come Jack Doohan, membro dell'Alpine Academy, e Nyck de Vries, che ha impressionato al debutto con la Williams lo scorso fine settimana, hanno una possibilità.

L'amministratore delegato di Alpine, Laurent Rossi, ha dichiarato che la priorità per la squadra è quella di assicurarsi un pilota di esperienza in grado di segnare punti fin dall'inizio.

"Dobbiamo trovare un pilota che sia in grado di segnare subito punti importanti", ha dichiarato Rossi, interpellato da Motorsport.com sul tipo di pilota che Alpine sta cercando. "Questo ci porta fondamentalmente verso un pilota con esperienza ma che allo stesso tempo sia in grado di crescere con noi. Questi sono i criteri che stiamo adottando al momento”.

Jack Doohan, Alpine Academy Photo by: Alpine

"Otmar Szafnauer sta seguendo il processo: vedere tutti i piloti, discutere con loro, valutare le opzioni e potenzialmente valutarli nei test. Quindi credo che sarà un processo che durerà un po', ma vogliamo prendere la decisione giusta e non abbiamo fretta".

In occasione dello scorso fine settimana di Monza Doohan ha brillato in Formula 2 conquistando la pole position per la Feature Race e Rossi ha ammesso come il giovane australiano sia nel mirino della Alpine.

"Sì, assolutamente. Jack ha un ottimo senso del tempo, perché in questo momento sta ottenendo ottimi risultati”.

"Ad essere onesti, sapevamo già che era molto veloce, ma ha acquisito molta maturità. Lo sta dimostrando in pista, ma anche fuori. Le conversazioni che abbiamo sono davvero impressionanti. Credo che sia scattato qualcosa. Ha fatto un passo avanti e questo è davvero positivo".

Tuttavia, nonostante gli elogi, Rossi pensa che sarebbe meglio per un pilota come Doohan trascorrere un anno o due lontano dalla pressione di un top team per imparare le basi del mestiere in una squadra più piccola.

"A prescindere dal suo valore, continuiamo a credere che la strada migliore per un giovane pilota sia quella di andare in una squadra dove la pressione sia minore".

"Preferirei che possa commettere gli sbagli da un'altra parte, che riesca a trovare i suoi limiti, perché il passo da una F2 a una F1 è importante”.

"È quello che fanno tutti. Ecco perché George Russell, nonostante il suo incredibile talento, e lo stesso Charles Leclerc, hanno avuto bisogno di affinare le loro capacità in una macchina molto più veloce della F2 per un anno o due. Questo è il piano per Jack”.

"Questo non vuol dire che non lo stiamo prendendo in considerazione, perché il suo stato di forma è impressionante. Lo stiamo valutando, ma il nostro obiettivo principale è quello di avere un pilota in grado si segnare punti subito e di aiutarci a continuare a crescere sviluppando la macchina”.

"Abbiamo bisogno di qualcuno che sia in grado di indicare la strada al fianco di Esteban. Non possiamo sviluppare una vettura solo da un lato del garage".